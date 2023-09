Schultz KEY

Il Basilea ha deciso di separarsi dal proprio allenatore Timo Schultz.

Il tedesco, arrivato in estate, ha pagato un inizio di campionato pessimo, con i renani che sono noni in classifica con 5 punti conquistati in 7 partite.

Sulla panchina dei rossoblù siederà ora ad interim Heiko Vogel, come già accaduto la scorsa stagione da febbraio a giugno dopo l'esonero di Alex Frei.

ℹ️ Der FCB und Timo Schultz gehen getrennte Wege



Der FC Basel 1893 trennt sich aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation per sofort von Cheftrainer Timo Schultz. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert.



zur ganzen Meldung… — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 29, 2023

