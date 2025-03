Sciaffusa KEY

Il Tribunale dei Ricorsi della SFL ha confermato la penalizzazione di tre punti per lo Sciaffusa, inflitta inizialmente il 26 febbraio per un ritardo nella presentazione dei certificati di pagamento della previdenza sociale per dicembre 2024.

Swisstxt

I gialloneri scendono così all'ultimo posto in Challenge League, a due punti dalla coppia Bellinzona-Stade Nyonnais.