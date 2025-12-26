Erden Timur Imago

Lo scandalo scommesse che da un paio di mesi sta tenendo banco in Turchia continua ad allargarsi.

Secondo diversi media locali sono infatti stati emessi mandati d’arresto per altre 29 persone, tra cui l’ex vicepresidente del Galatasaray Erden Timur. In un’operazione simultanea in undici province sono già state fermate 24 persone, 14 calciatori oltre al 44enne.

Sono quindi salite a oltre 1’500 le persone coinvolte nello scandalo, con oltre 1’000 giocatori (27 della Super Lig) e 149 arbitri sospesi per la durata delle indagini. I fischietti attivi sospettati sarebbero però oltre 570.