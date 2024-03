Imprecisione e sfortuna Imago

In attesa di scendere in campo sabato contro la Danimarca, la Svizzera ha potuto osservare i test delle rivali del girone a Euro 2024.

La Scozia è stata battuta nettamente per 4-0 dai Paesi Bassi palesando un po’ di imprecisione sottoporta (2 traverse colpite). A decidere l’incontro sono stati Reijnders, Wijnaldum, Weghorst e Malen Dal canto suo l’Ungheria non ha fallito l’amichevole contro la Turchia vincendo 1-0 alla Puskás Aréna. Szoboszlai, autore del gol decisivo, ha freddato Günok su calcio di rigore in apertura di secondo tempo.

Swisstxt