Tra poco si comincia
Ti-Press
Il primo ostacolo nella corsa alla fase campionato di Conference League per il Lugano è il Dukagjini, che i ticinesi affronteranno giovedì all’AIL Arena e la settimana seguente in Kosovo.
Da oggi però i bianconeri conoscono anche i nomi delle loro due possibili avversarie se supereranno il 2o turno di qualificazione.
Il sorteggio del terzo turno, tenuto a Nyon, ha infatti stabilito che Croci-Torti e i suoi uomini se la vedrebbero poi con il Runavik (Isole Faroe) o il Capodistria (Slovenia).
La partita d’andata è in programma il 6 agosto a Lugano, mentre quella di ritorno si giocherà 7 giorni dopo.