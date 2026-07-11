Un colpo da maestro?
Se la Svizzera elimina i campioni del mondo, la Federazione incasserà una fortuna
Murat Yakin e il direttore della Nazionale Pierluigi Tami puntano a un altro successo nei quarti di finale dei Mondiali.
Keystone
Per la prima volta in 72 anni, la Svizzera figura tra le prime otto nazioni al mondo. Grazie alla qualificazione ai quarti di finale, la federazione incassa una somma ingente e, in vista dello scontro con i campioni del mondo, punta a incassare ancora di più.
Con la vittoria ai rigori contro la Colombia, la Nazionale svizzera si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali, scrivendo una pagina di storia.
Il passaggio tra le migliori otto squadre del torneo ha però un valore enorme non solo dal punto di vista sportivo, anche da quello finanziario. Per l’Associazione Svizzera di Football (ASF) si tratta infatti di un montepremi senza precedenti.
Finora la Nazionale ha incassato circa 15 milioni di franchi di premi. A titolo di confronto, il record precedente risaliva al 2018, quando la Svizzera, eliminata agli ottavi di finale in Russia, aveva incassato circa 14,5 milioni.
Nel 2022, invece, la squadra di Murat Yakin si era fermata nuovamente agli ottavi in Qatar, portando nelle casse della federazione 12,5 milioni.
Si finirà in attivo
È quindi chiaro che la Federazione chiuderà in attivo l’avventura ai Mondiali in Nord America, come aveva già confermato prima degli ottavi di finale il responsabile della comunicazione Adrian Arnold.
Un risultato tutt’altro che scontato. Le spese sostenute dall’ASF per il torneo - tra voli e soggiorni della delegazione di circa 60 persone, affitto dei campi di allenamento, materiale e stipendi dello staff - superano infatti i 10 milioni di dollari.
Ecco quanti milioni in più potrebbe ricevere
Da questo momento in poi, però, la posta in gioco diventa ancora più allettante. Una vittoria contro i campioni del mondo dell’Argentina, con la conseguente qualificazione alle semifinali, farebbe salire il montepremi di quasi sette milioni di franchi, fino a un totale di 21,7 milioni.
Se la Nazionale dovesse addirittura raggiungere la finale, si aggiungerebbero altri cinque milioni circa. E sognare è lecito: oltre all’ambita Coppa del Mondo, la nazionale campione incassa ben 40 milioni di franchi.