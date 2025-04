Liverpool KEY

Il Liverpool ha subito la 2a sconfitta stagionale in Premier League inchinandosi per 3-2 al Fulham.

I padroni di casa hanno deciso la sfida con tre reti in 14' a cavallo del 30'. I Reds restano comunque saldamente in testa alla classifica. Il ko per 3-1 contro il Tottenham è invece costata al Southampton la retrocessione più precoce nella storia del massimo campionato inglese.