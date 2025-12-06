Il Bellinzona torna a sorridere: 2-0 allo Stade Nyonnais e seconda vittoria stagionale che rilancia la corsa salvezza.
Dopo due sconfitte, il Bellinzona ha trovato la seconda vittoria stagionale, battendo lo Stade Nyonnais 2-0.
Al Comunale i granata sono partiti forte, aprendo le marcature già al 17esimo con Sadiku e raddoppiando prima della pausa con Vogt.
Nella ripresa hanno poi amministrato con buona efficacia il vantaggio.
Grazie a questo successo i ragazzi di Sannino si portano a 3 punti da Etoile Carouge e Wil.