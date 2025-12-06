  1. Clienti privati
Challenge League Il Bellinzona ritrova la vittoria, 2-0 allo Stade Nyonnais

Swisstxt

6.12.2025 - 20:02

L'ACB torna a vincere.
L'ACB torna a vincere.
Ti-Press

Il Bellinzona torna a sorridere: 2-0 allo Stade Nyonnais e seconda vittoria stagionale che rilancia la corsa salvezza.

SwissTXT

06.12.2025, 20:02

06.12.2025, 20:07

Dopo due sconfitte, il Bellinzona ha trovato la seconda vittoria stagionale, battendo lo Stade Nyonnais 2-0.

Al Comunale i granata sono partiti forte, aprendo le marcature già al 17esimo con Sadiku e raddoppiando prima della pausa con Vogt.

Nella ripresa hanno poi amministrato con buona efficacia il vantaggio.

Grazie a questo successo i ragazzi di Sannino si portano a 3 punti da Etoile Carouge e Wil.

Video correlati

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Più video

