Il caso Balogun «Non era fallo»: Trump ammette di aver telefonato a Infantino. Ecco cosa gli ha detto

Hai fretta? blue News riassume per te Folarin Balogun sarà a disposizione della nazionale statunitense negli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, nonostante la squalifica rimediata con il cartellino rosso.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con Gianni Infantino.

Nella conversazione, tuttavia, si sarebbe limitato a chiedere al presidente della FIFA di esaminare quanto accaduto.

Trump ha aggiunto: «Non gli ho detto cosa deve fare. Non posso dirgli cosa deve fare».

«Non mi è sembrato un fallo», ha dichiarato lunedì Donald Trump a proposito del discusso cartellino rosso mostrato all'attaccante statunitense Folarin Balogun.

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, proprio in merito all'episodio.

«Ho semplicemente chiesto che venisse fatta una verifica. Non gli ho detto: "Devi farlo"», ha spiegato Trump durante una conferenza stampa nello Studio Ovale.

Il presidente ha descritto l'episodio, avvenuto durante la partita dei sedicesimi di finale tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina e costato l'espulsione a Balogun, come uno scontro fortuito tra «due grandi atleti che correvano a tutta velocità e si sono scontrati per caso».

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Trump non sapeva cosa fosse un cartellino rosso

«Non è stato un caso in cui qualcuno abbia colpito intenzionalmente un avversario, il che, come sapete, sarebbe tutta un'altra cosa», ha aggiunto Trump.

Il presidente ha inoltre raccontato che, inizialmente, non sapeva nemmeno cosa significasse un cartellino rosso. «Quando l'ho scoperto, ho pensato: "Non può essere vero!"».

Domenica la FIFA aveva annunciato a sorpresa che Balogun sarebbe stato idoneo a giocare negli ottavi di finale contro il Belgio (martedì, ore 02.00). La decisione ha scatenato un'ondata di indignazione.

«Non gli ho detto cosa deve fare»

Trump ha poi aggiunto, riferendosi alla sua conversazione telefonica con Infantino: «Non gli ho detto cosa deve fare. Non posso dirgli cosa deve fare».

Ha quindi sottolineato che un comitato indipendente avrebbe «preso la decisione giusta». Il presidente ha infine elogiato l'uomo forte della FIFA, definendolo una persona che «gode di grande stima e la cui reputazione è decuplicata».

Sul suo account Truth Social aveva già scritto in precedenza: «Grazie mille alla FIFA per aver fatto ciò che era giusto e per aver rimediato a una grande ingiustizia».

L’ottantenne non ha ancora assistito di persona a nessuna partita dei Mondiali, ma è atteso allo stadio al più tardi per la finale del 19 luglio a East Rutherford, vicino a New York, dove, insieme a Infantino, dovrebbe consegnare il trofeo della Coppa del Mondo alla squadra vincitrice.