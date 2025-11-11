  1. Clienti privati
Calcio Segna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video

Clara Francey

11.11.2025

Il offre le titre à Ottawa avec une bicyclette sous une tempête de neige

Il offre le titre à Ottawa avec une bicyclette sous une tempête de neige

L'attaquant de l'Atlético Ottawa David Rodríguez inscrit une bicyclette sous la neige, lors de la finale de la Premier League canadienne face au Cavalry FC. L'Atletico Ottawa remporte le titre après prolongation, 2-1.

11.11.2025

Nella finale della Canadian Premier League contro il Cavalry FC, domenica 9 novembre, il centrocampista offensivo dell'Atlético Ottawa David Rodriguez ha segnato un magnifico gol in rovesciata per regalare il titolo alla sua squadra. Sarà abbastanza per ottenere il Premio Puskás 2026?

Redazione blue Sport

11.11.2025, 11:46

11.11.2025, 12:15

Che cos'è il Premio Puskás?

  • Creato nel 2009 dalla FIFA e assegnato annualmente, il Premio Puskás, che prende il nome dal prolifico attaccante ungherese ed ex internazionale Ferenc Puskás, premia il giocatore che ha segnato «il gol più bello» nell'ultimo anno.
Mostra di più

