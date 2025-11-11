Nella finale della Canadian Premier League contro il Cavalry FC, domenica 9 novembre, il centrocampista offensivo dell'Atlético Ottawa David Rodriguez ha segnato un magnifico gol in rovesciata per regalare il titolo alla sua squadra. Sarà abbastanza per ottenere il Premio Puskás 2026?
Che cos'è il Premio Puskás?
- Creato nel 2009 dalla FIFA e assegnato annualmente, il Premio Puskás, che prende il nome dal prolifico attaccante ungherese ed ex internazionale Ferenc Puskás, premia il giocatore che ha segnato «il gol più bello» nell'ultimo anno.