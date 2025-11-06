Basilea – FCSB 3:1 UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26 06.11.2025

Shaqiri si prende ancora una volta la scena in Europa League. Con una doppietta e un assist, il capitano trascina il Basilea alla seconda vittoria nella fase a gironi.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Shaqiri ancora decisivo nella seconda vittoria renana in Europa League: doppietta e bottino personale a 3 reti in 4 gare. Il Basilea ha tenuto in mano il gioco a lungo senza trovare il colpo del KO, finché nel finale ci ha pensato Salah a chiudere i conti. Contro l'FCSB arrivano così altri tre punti: rossoblù a quota 6.

La partita svolta subito: su un contropiede di Broschinski, Tarnovanu intercetta con le mani fuori area ed è espulso. Sul successivo piazzato di Shaqiri, il pallone tocca il braccio largo di Ngezana: rigore. Dal dischetto lo stesso numero 10 realizza, non senza brivido, per l'1-0.

In superiorità numerica, la squadra di Magnin amministra ma non chiude e, a inizio ripresa, i rumeni puniscono una disattenzione: Olaru pareggia con una traiettoria beffarda.

Il Basilea reagisce, alza i giri e al 73esimo torna avanti: il capitano ribadisce in rete il tiro di Cissé respinto dal palo.

Nel finale, c'è spazio anche per il sigillo della sicurezza: Salah colpisce su assist ancora di... Shaqiri.

Gli episodi salienti della serata