  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Shaqiri illumina Basilea: due gol e successo importante sull'FCSB

Redazione blue Sport

6.11.2025

Basilea – FCSB 3:1

Basilea – FCSB 3:1

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Shaqiri si prende ancora una volta la scena in Europa League. Con una doppietta e un assist, il capitano trascina il Basilea alla seconda vittoria nella fase a gironi.

Redazione blue Sport

06.11.2025, 20:56

06.11.2025, 21:05

Shaqiri ancora decisivo nella seconda vittoria renana in Europa League: doppietta e bottino personale a 3 reti in 4 gare. Il Basilea ha tenuto in mano il gioco a lungo senza trovare il colpo del KO, finché nel finale ci ha pensato Salah a chiudere i conti. Contro l'FCSB arrivano così altri tre punti: rossoblù a quota 6.

La partita svolta subito: su un contropiede di Broschinski, Tarnovanu intercetta con le mani fuori area ed è espulso. Sul successivo piazzato di Shaqiri, il pallone tocca il braccio largo di Ngezana: rigore. Dal dischetto lo stesso numero 10 realizza, non senza brivido, per l'1-0.

In superiorità numerica, la squadra di Magnin amministra ma non chiude e, a inizio ripresa, i rumeni puniscono una disattenzione: Olaru pareggia con una traiettoria beffarda.

Il Basilea reagisce, alza i giri e al 73esimo torna avanti: il capitano ribadisce in rete il tiro di Cissé respinto dal palo.

Nel finale, c'è spazio anche per il sigillo della sicurezza: Salah colpisce su assist ancora di... Shaqiri.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • I renani incamerano tre punti

  • All'88esimo ancora Basilea! È Salah a insaccare la terza segnatura rossoblù della serata.

    Salah fa il 3-1!

    Salah fa il 3-1!

    06.11.2025

  • Al 73esimo ancora Shaqiri! Il Basilea si riprende il vantaggio.

    Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

    Il Basilea torna in vantaggio grazie al solito Shaqiri!

    06.11.2025

  • Al 57esimo Olaru gela il San Giacomo! Gli ospiti trovano il pareggio con un uomo in meno.

    251106_FCB_FCSB_G57-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_G57-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_G57-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Si riparte!

    Benie Traore in azione.
    Benie Traore in azione.
    Imago

  • Fine del primo tempo.

    Il Basilea termina il primo tempo in vantaggio.
    Il Basilea termina il primo tempo in vantaggio.
    Keystone

  • Al 41esimo è ancora Shaqiri a impegnare l'estremo difensore dell'FCSB. Questa volta Zima dice di no.

    251106_FCB_FCSB_ForniFaCito-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_ForniFaCito-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_ForniFaCito-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Sul calcio di punizione seguente Ngezana tocca a sua volta la palla con la mano, ma questa volta in area di rigore! Dagli undici metri Shaqiri non sbaglia!

    Shaqiri insacca l'1-0 su rigore!

    Shaqiri insacca l'1-0 su rigore!

    06.11.2025

  • Al 12esimo il portiere degli ospiti viene espulso! Târnovanu tocca la sfera col braccio fuori dall'area di rigore.

    251106_FCB_FCSB_Tubel_12-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_Tubel_12-ITA.mp4

    251106_FCB_FCSB_Tubel_12-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Le formazioni di Basilea-Steaua București

    uefa.com

  • Magnin: «Obiettivo minimo almeno 11 punti»

    Ludovic Magnin punta ad almeno 11 punti nella fase campionato.
    Ludovic Magnin punta ad almeno 11 punti nella fase campionato.
    Keystone

    Poco più di un mese fa, in Europa League, è stato lo Young Boys ad affrontare lo Steaua București: grazie a una doppietta di Joël Monteiro, i bernesi avevano espugnato la Romania 2-0.

    Giovedì sera tocca invece al Basilea incrociare il club della capitale, stavolta con il vantaggio del fattore campo.

    «Le partite in casa per noi sono immensamente importanti. Contro il Bucarest dobbiamo vincere», ha dichiarato Ludovic Magnin in vista della quarta giornata di Europa League.

    Il tecnico dei renani ha aggiunto: «L'anno scorso alcune squadre sono uscite dalla fase campionato con 10 punti. Almeno 11 dovrebbero essere il nostro obiettivo minimo».

    Al momento il Basilea è fermo a 3 punti, e il monito di Magnin non arriva per caso: all'orizzonte, nella corsa alla qualificazione, restano impegni di alto livello contro Genk, Aston Villa, Salisburgo e Viktoria Plzeň.

  • Il Basilea sfida lo Steaua București!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi iniziamo la serata seguendo in tempo reale la sfida fra il Basilea e lo Steaua București. Segui il match con noi!

    • Mostra di più

I più letti

Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
La famiglia reale fa sparire completamente l'ex principe Andrea
Keira Knightley debutta nella letteratura per bambini
Il neo sindaco di New York Mamdani vuole assumere 200 legali per parare gli attacchi di Trump
Jovanotti scopre cosa ha distrutto i cavi del suo studio, la rivelazione nel video

Ulteriori articoli

Europa League. Young Boys travolto 4-0 a Salonicco: gara segnata dal rosso al quinto minuto

Europa LeagueYoung Boys travolto 4-0 a Salonicco: gara segnata dal rosso al quinto minuto

Europa e Conference League. Manzambi e Sohm in gol con Friburgo e Fiorentina

Europa e Conference LeagueManzambi e Sohm in gol con Friburgo e Fiorentina

Euro Hockey Tour. La Svizzera parte alla grande battendo la Finlandia

Euro Hockey TourLa Svizzera parte alla grande battendo la Finlandia

WTA Finals. Sabalenka avanza in semifinale

WTA FinalsSabalenka avanza in semifinale

Hockey. Confermato fino al termine della stagione tutto lo staff tecnico dell'Ambrì

HockeyConfermato fino al termine della stagione tutto lo staff tecnico dell'Ambrì

Tennis. Ecco chi si sfiderà nella fase a gironi degli ATP Finals

TennisEcco chi si sfiderà nella fase a gironi degli ATP Finals

Video

Losanna – Omonoia 1:1

Losanna – Omonoia 1:1

UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26

06.11.2025

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Basilea – FCSB 3:1

Basilea – FCSB 3:1

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Salah fa il 3-1!

Salah fa il 3-1!

06.11.2025

Losanna – Omonoia 1:1

Losanna – Omonoia 1:1

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

Basilea – FCSB 3:1

Basilea – FCSB 3:1

Salah fa il 3-1!

Salah fa il 3-1!

Più video