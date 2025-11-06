Shaqiri si prende ancora una volta la scena in Europa League. Con una doppietta e un assist, il capitano trascina il Basilea alla seconda vittoria nella fase a gironi.
Shaqiri ancora decisivo nella seconda vittoria renana in Europa League: doppietta e bottino personale a 3 reti in 4 gare. Il Basilea ha tenuto in mano il gioco a lungo senza trovare il colpo del KO, finché nel finale ci ha pensato Salah a chiudere i conti. Contro l'FCSB arrivano così altri tre punti: rossoblù a quota 6.
La partita svolta subito: su un contropiede di Broschinski, Tarnovanu intercetta con le mani fuori area ed è espulso. Sul successivo piazzato di Shaqiri, il pallone tocca il braccio largo di Ngezana: rigore. Dal dischetto lo stesso numero 10 realizza, non senza brivido, per l'1-0.
In superiorità numerica, la squadra di Magnin amministra ma non chiude e, a inizio ripresa, i rumeni puniscono una disattenzione: Olaru pareggia con una traiettoria beffarda.
Il Basilea reagisce, alza i giri e al 73esimo torna avanti: il capitano ribadisce in rete il tiro di Cissé respinto dal palo.
Nel finale, c'è spazio anche per il sigillo della sicurezza: Salah colpisce su assist ancora di... Shaqiri.
Gli episodi salienti della serata
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
I renani incamerano tre punti
-
All'88esimo ancora Basilea! È Salah a insaccare la terza segnatura rossoblù della serata.
-
Al 73esimo ancora Shaqiri! Il Basilea si riprende il vantaggio.
-
Al 57esimo Olaru gela il San Giacomo! Gli ospiti trovano il pareggio con un uomo in meno.
-
Si riparte!
-
Fine del primo tempo.
-
Al 41esimo è ancora Shaqiri a impegnare l'estremo difensore dell'FCSB. Questa volta Zima dice di no.
-
Sul calcio di punizione seguente Ngezana tocca a sua volta la palla con la mano, ma questa volta in area di rigore! Dagli undici metri Shaqiri non sbaglia!
-
Al 12esimo il portiere degli ospiti viene espulso! Târnovanu tocca la sfera col braccio fuori dall'area di rigore.
-
Le formazioni di Basilea-Steaua București
-
Magnin: «Obiettivo minimo almeno 11 punti»
Poco più di un mese fa, in Europa League, è stato lo Young Boys ad affrontare lo Steaua București: grazie a una doppietta di Joël Monteiro, i bernesi avevano espugnato la Romania 2-0.
Giovedì sera tocca invece al Basilea incrociare il club della capitale, stavolta con il vantaggio del fattore campo.
«Le partite in casa per noi sono immensamente importanti. Contro il Bucarest dobbiamo vincere», ha dichiarato Ludovic Magnin in vista della quarta giornata di Europa League.
Il tecnico dei renani ha aggiunto: «L'anno scorso alcune squadre sono uscite dalla fase campionato con 10 punti. Almeno 11 dovrebbero essere il nostro obiettivo minimo».
Al momento il Basilea è fermo a 3 punti, e il monito di Magnin non arriva per caso: all'orizzonte, nella corsa alla qualificazione, restano impegni di alto livello contro Genk, Aston Villa, Salisburgo e Viktoria Plzeň.
-
Il Basilea sfida lo Steaua București!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi iniziamo la serata seguendo in tempo reale la sfida fra il Basilea e lo Steaua București. Segui il match con noi!