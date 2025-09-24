  1. Clienti privati
Europa League Il Basilea inizia con una sconfitta di misura a Friburgo – La Roma passa a Nizza. Guarda le Highlights

Redazione blue Sport

24.9.2025

Friburgo – Basilea 2:1

Friburgo – Basilea 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Il Basilea inciampa all'esordio di Europa League contro il Friburgo (2-1), mentre la Roma festeggia un record storico a Nizza e Betis-Nottingham finisce in parità al termine di un match spettacolare. Guarda e Highlights.

Redazione blue Sport

24.09.2025, 23:50

Il ritorno del Basilea in Europa League, dopo sei anni di assenza, non è stato dei più felici. Inseriti in un girone complicato con avversarie come Stoccarda, Aston Villa e Lione, i renani hanno esordito con una sconfitta per 2-1 sul campo del Friburgo. Grande protagonista il rossocrociato Manzambi, che ha avuto un ruolo decisivo nell'azione del primo gol.

Da un suo recupero palla è infatti nato l'1-0 firmato da Osterhage, che ha spezzato l'equilibrio iniziale. Prima dell’intervallo il Basilea avrebbe potuto pareggiare in tre occasioni: Ajeti ha trovato Atobolu attento dopo pochi minuti, mentre Junior Zé e Shaqiri si sono visti respingere le loro conclusioni dalla difesa tedesca, schierata sulla linea di porta.

Il raddoppio del Friburgo porta la firma di Eggenstein, complice l'intervento sfortunato dell’ex Lugano Salvi, che non è riuscito a evitare che la palla varcasse la linea per questione di millimetri.

Solo nel finale gli sforzi di Shaqiri e compagni hanno prodotto qualcosa, con il bel destro a giro di Otele che ha fissato il risultato sul 2-1, regalando un finale acceso ma senza lieto fine per i renani.

Nizza – Roma 1:2

Nizza – Roma 1:2

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

La Roma ha inaugurato al meglio la fase campionato di Europa League imponendosi 2-1 sul campo del Nizza. Un successo che ha un valore particolare: con questa vittoria, la numero 98 tra Coppa UEFA ed Europa League, i giallorossi diventano la squadra più vincente di sempre nella competizione, superando il Tottenham fermo a quota 97. Un primato curioso, visto che la Roma non è mai riuscita a sollevare il trofeo.

In Francia la partita si è decisa a metà ripresa, con le reti ravvicinate di N'Dicka e Mancini tra il 52esimo e il 55esimo, a cui ha risposto Moffi dal dischetto al 77esimo, senza però cambiare l'esito della gara.

Real Betis – Nottingham Forest 2:2

Real Betis – Nottingham Forest 2:2

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Emozioni e gol nel confronto tra Betis Siviglia e Nottingham Forest, terminato 2-2. In campo anche due svizzeri: Rodriguez, entrato a inizio ripresa, e Ndoye, subentrato al 64esimo.

Il match si è acceso presto: Bakambu ha portato avanti gli spagnoli al 15esimo, ma tra il 18esimo e il 23esimo Igor Jesus ha firmato la doppietta che ha ribaltato il punteggio.

Nel finale è stato Antony, a cinque minuti dal 90esimo, a fissare il risultato in parità.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine delle partite

  • A Friburgo il Basilea si rifà sotto! Otele segna il 2-1.

    Otele riapre la partita a Friburgo

    Otele riapre la partita a Friburgo

    24.09.2025

  • A Nizza al 77esimo Moffi riapre la partita su calcio di rigore!

    250924_NIZ_ROM_G77-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_G77-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_G77-ITA.mp4

    24.09.2025

  • Al 57esimo a Friburgo raddoppio dei padroni di casa con Eggestein.

    250924_NL_SCF_BAS_Tor2-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Tor2-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Tor2-ITA.mp4

    24.09.2025

  • E tre minuti dopo 2-0 con Mancini!

    250924_NIZ_ROM_G55-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_G55-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_G55-ITA.mp4

    24.09.2025

  • A Nizza al 52esimo N'Dicka porta in vantaggio la Roma!

    N'Dicka porta in vantaggio la Roma

    N'Dicka porta in vantaggio la Roma

    24.09.2025

  • Fine dei primi tempi

  • A Friburgo al 45esimo Basilea pericolosissimo! Zé calcia in porta dai cinque metri e sulla ribattuta ci prova anche Shaqiri.

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Shaqiri-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Shaqiri-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Shaqiri-ITA.mp4

    24.09.2025

  • A Nizza la Roma sblocca il punteggio al 39esimo! Mancini insacca di testa. Il VAR però interviene e annulla la segnatura, il realizzatore era in posizione di fuorigioco. 

    250924_NIZ_ROM_C38-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_C38-ITA.mp4

    250924_NIZ_ROM_C38-ITA.mp4

    24.09.2025

  • Al 38esimo è Manzambi a rendersi pericoloso!

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Manzambi-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Manzambi-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Manzambi-ITA.mp4

    24.09.2025

  • Al 31esimo padroni di casa in vantaggio col loro primo tiro in porta. Osterhage batte Salvi.

    Osterhage batte Salvi per l'1-0

    Osterhage batte Salvi per l'1-0

    24.09.2025

  • I renani iniziano subito in avanti! Al secondo minuto Ajeti impegna Atubolu.

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Ajeti-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Ajeti-ITA.mp4

    250924_NL_SCF_BAS_Chance_Ajeti-ITA.mp4

    24.09.2025

  • Le formazioni di Friburgo - Basilea

    Unsere Aufstellung gegen Basel 💪

    [image or embed]

    — SC Freiburg (@scfreiburg.com) 24 settembre 2025 alle ore 19:59

  • Le formazioni di Nizza - Roma

  • Shaqiri: «Importante sfruttare al meglio ogni occasione»

    Xherdan Shaqiri è pronto per una sfida importante.
    Xherdan Shaqiri è pronto per una sfida importante.
    Keystone

    Per il Basilea, la campagna europea inizia con una sfida tra vicini «tra amici». Solo 72 chilometri separano lo St. Jakob-Park dall'Europa-Park-Stadion di Friburgo: non c'è distanza più breve nemmeno nella Super League. Il Letzigrund è lo stadio più vicino per i basilesi, con una distanza di 78 km.

    «Si può parlare di una partita tra amici e non di rivalità», ha affermato la stella dell'FCB Xherdan Shaqiri.

    «Basilea e la Germania meridionale sono molto legate tra loro. Molti basilesi vanno anche a Friburgo per vedere le partite o hanno addirittura un abbonamento stagionale», ha riferito l'ex giocatore della Nati.

    Una risposta difficile. Xherdan Shaqiri, è lei o Granit Xhaka il miglior calciatore della Svizzera?

    Una risposta difficileXherdan Shaqiri, è lei o Granit Xhaka il miglior calciatore della Svizzera?

    «Ogni squadra va analizzata per trovare i punti deboli che possiamo sfruttare a nostro favore. Dovremmo a ogni modo essere pronti e sfruttare al meglio ogni occasione».

    «Sappiamo che la sfida sarà molto difficile per noi, dovremo sfoderare una prestazione migliore rispetto alle nostre ultime uscite. Anche dal punto di vista strettamente difensivo», ha poi concluso il capitano dei rossoblù.

  • Parte anche l'Europa League! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di apertura di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Basilea di scena a Friburgo e la Roma ospite del Nizza.

    • Mostra di più

Video

Più video