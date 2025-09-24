Il Basilea inciampa all'esordio di Europa League contro il Friburgo (2-1), mentre la Roma festeggia un record storico a Nizza e Betis-Nottingham finisce in parità al termine di un match spettacolare. Guarda e Highlights.
Il ritorno del Basilea in Europa League, dopo sei anni di assenza, non è stato dei più felici. Inseriti in un girone complicato con avversarie come Stoccarda, Aston Villa e Lione, i renani hanno esordito con una sconfitta per 2-1 sul campo del Friburgo. Grande protagonista il rossocrociato Manzambi, che ha avuto un ruolo decisivo nell'azione del primo gol.
Da un suo recupero palla è infatti nato l'1-0 firmato da Osterhage, che ha spezzato l'equilibrio iniziale. Prima dell’intervallo il Basilea avrebbe potuto pareggiare in tre occasioni: Ajeti ha trovato Atobolu attento dopo pochi minuti, mentre Junior Zé e Shaqiri si sono visti respingere le loro conclusioni dalla difesa tedesca, schierata sulla linea di porta.
Il raddoppio del Friburgo porta la firma di Eggenstein, complice l'intervento sfortunato dell’ex Lugano Salvi, che non è riuscito a evitare che la palla varcasse la linea per questione di millimetri.
Solo nel finale gli sforzi di Shaqiri e compagni hanno prodotto qualcosa, con il bel destro a giro di Otele che ha fissato il risultato sul 2-1, regalando un finale acceso ma senza lieto fine per i renani.
La Roma ha inaugurato al meglio la fase campionato di Europa League imponendosi 2-1 sul campo del Nizza. Un successo che ha un valore particolare: con questa vittoria, la numero 98 tra Coppa UEFA ed Europa League, i giallorossi diventano la squadra più vincente di sempre nella competizione, superando il Tottenham fermo a quota 97. Un primato curioso, visto che la Roma non è mai riuscita a sollevare il trofeo.
In Francia la partita si è decisa a metà ripresa, con le reti ravvicinate di N'Dicka e Mancini tra il 52esimo e il 55esimo, a cui ha risposto Moffi dal dischetto al 77esimo, senza però cambiare l'esito della gara.
Emozioni e gol nel confronto tra Betis Siviglia e Nottingham Forest, terminato 2-2. In campo anche due svizzeri: Rodriguez, entrato a inizio ripresa, e Ndoye, subentrato al 64esimo.
Il match si è acceso presto: Bakambu ha portato avanti gli spagnoli al 15esimo, ma tra il 18esimo e il 23esimo Igor Jesus ha firmato la doppietta che ha ribaltato il punteggio.
Nel finale è stato Antony, a cinque minuti dal 90esimo, a fissare il risultato in parità.
Gli episodi salienti della serata
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Fine delle partite
-
A Friburgo il Basilea si rifà sotto! Otele segna il 2-1.
-
A Nizza al 77esimo Moffi riapre la partita su calcio di rigore!
-
Al 57esimo a Friburgo raddoppio dei padroni di casa con Eggestein.
-
E tre minuti dopo 2-0 con Mancini!
-
A Nizza al 52esimo N'Dicka porta in vantaggio la Roma!
-
Fine dei primi tempi
-
A Friburgo al 45esimo Basilea pericolosissimo! Zé calcia in porta dai cinque metri e sulla ribattuta ci prova anche Shaqiri.
-
A Nizza la Roma sblocca il punteggio al 39esimo! Mancini insacca di testa. Il VAR però interviene e annulla la segnatura, il realizzatore era in posizione di fuorigioco.
-
Al 38esimo è Manzambi a rendersi pericoloso!
-
Al 31esimo padroni di casa in vantaggio col loro primo tiro in porta. Osterhage batte Salvi.
-
I renani iniziano subito in avanti! Al secondo minuto Ajeti impegna Atubolu.
-
Le formazioni di Friburgo - Basilea
-
Le formazioni di Nizza - Roma
-
Shaqiri: «Importante sfruttare al meglio ogni occasione»
Per il Basilea, la campagna europea inizia con una sfida tra vicini «tra amici». Solo 72 chilometri separano lo St. Jakob-Park dall'Europa-Park-Stadion di Friburgo: non c'è distanza più breve nemmeno nella Super League. Il Letzigrund è lo stadio più vicino per i basilesi, con una distanza di 78 km.
«Si può parlare di una partita tra amici e non di rivalità», ha affermato la stella dell'FCB Xherdan Shaqiri.
«Basilea e la Germania meridionale sono molto legate tra loro. Molti basilesi vanno anche a Friburgo per vedere le partite o hanno addirittura un abbonamento stagionale», ha riferito l'ex giocatore della Nati.
«Ogni squadra va analizzata per trovare i punti deboli che possiamo sfruttare a nostro favore. Dovremmo a ogni modo essere pronti e sfruttare al meglio ogni occasione».
«Sappiamo che la sfida sarà molto difficile per noi, dovremo sfoderare una prestazione migliore rispetto alle nostre ultime uscite. Anche dal punto di vista strettamente difensivo», ha poi concluso il capitano dei rossoblù.
-
Parte anche l'Europa League! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di apertura di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Basilea di scena a Friburgo e la Roma ospite del Nizza.