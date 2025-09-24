Friburgo – Basilea 2:1 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 24.09.2025

Il Basilea inciampa all'esordio di Europa League contro il Friburgo (2-1), mentre la Roma festeggia un record storico a Nizza e Betis-Nottingham finisce in parità al termine di un match spettacolare. Guarda e Highlights.

Il ritorno del Basilea in Europa League, dopo sei anni di assenza, non è stato dei più felici. Inseriti in un girone complicato con avversarie come Stoccarda, Aston Villa e Lione, i renani hanno esordito con una sconfitta per 2-1 sul campo del Friburgo. Grande protagonista il rossocrociato Manzambi, che ha avuto un ruolo decisivo nell'azione del primo gol.

Da un suo recupero palla è infatti nato l'1-0 firmato da Osterhage, che ha spezzato l'equilibrio iniziale. Prima dell’intervallo il Basilea avrebbe potuto pareggiare in tre occasioni: Ajeti ha trovato Atobolu attento dopo pochi minuti, mentre Junior Zé e Shaqiri si sono visti respingere le loro conclusioni dalla difesa tedesca, schierata sulla linea di porta.

Il raddoppio del Friburgo porta la firma di Eggenstein, complice l'intervento sfortunato dell’ex Lugano Salvi, che non è riuscito a evitare che la palla varcasse la linea per questione di millimetri.

Solo nel finale gli sforzi di Shaqiri e compagni hanno prodotto qualcosa, con il bel destro a giro di Otele che ha fissato il risultato sul 2-1, regalando un finale acceso ma senza lieto fine per i renani.

Nizza – Roma 1:2 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 24.09.2025

La Roma ha inaugurato al meglio la fase campionato di Europa League imponendosi 2-1 sul campo del Nizza. Un successo che ha un valore particolare: con questa vittoria, la numero 98 tra Coppa UEFA ed Europa League, i giallorossi diventano la squadra più vincente di sempre nella competizione, superando il Tottenham fermo a quota 97. Un primato curioso, visto che la Roma non è mai riuscita a sollevare il trofeo.

In Francia la partita si è decisa a metà ripresa, con le reti ravvicinate di N'Dicka e Mancini tra il 52esimo e il 55esimo, a cui ha risposto Moffi dal dischetto al 77esimo, senza però cambiare l'esito della gara.

Real Betis – Nottingham Forest 2:2 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 24.09.2025

Emozioni e gol nel confronto tra Betis Siviglia e Nottingham Forest, terminato 2-2. In campo anche due svizzeri: Rodriguez, entrato a inizio ripresa, e Ndoye, subentrato al 64esimo.

Il match si è acceso presto: Bakambu ha portato avanti gli spagnoli al 15esimo, ma tra il 18esimo e il 23esimo Igor Jesus ha firmato la doppietta che ha ribaltato il punteggio.

Nel finale è stato Antony, a cinque minuti dal 90esimo, a fissare il risultato in parità.