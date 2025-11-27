  1. Clienti privati
Europa League Il Basilea cade ancora in trasferta, 2-1 per il Genk dell'ex Fink

Redazione blue Sport

27.11.2025

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Il Basilea incassa la terza sconfitta esterna in Europa League, battuto 2-1 a Genk dalla squadra dell'ex tecnico Fink nonostante il tentativo di rimonta firmato Otele.

Redazione blue Sport

27.11.2025, 23:06

Tre partite esterne in Europa League e altrettante sconfitte: il bilancio del Basilea lontano da casa resta desolante. In Belgio i rossoblù si sono arresi 2-1 al Genk, incassando due reti nel primo tempo e riuscendo solo a ridurre lo scarto nella ripresa.

La squadra di Magnin, che ha tenuto Shaqiri in panchina per 78 minuti perché non al meglio, rimane così ferma a 6 punti in classifica, frutto esclusivamente dei successi ottenuti allo St. Jakob-Park.

Di fronte a un match sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa hanno saputo essere più cinici. Il Genk, guidato dall'ex tecnico basilese Thorsten Fink - con cui il club aveva conquistato due titoli nazionali e una Coppa Svizzera tra il 2009 e il 2011 - ha aperto le marcature al 14esimo: Hyeongyu Oh ha sfruttato l'inerzia di un'azione confusa in area, approfittando dell'immobilismo della difesa renana per battere da distanza ravvicinata.

In pieno recupero del primo tempo è poi arrivato uno spettacolare 2-0, firmato dal 18enne Karetsas.

Nella seconda metà di gara il Basilea ha reagito. Al 57esimo Otele ha approfittato di un rinvio errato del portiere per accorciare le distanze, e pochi minuti più tardi è andato vicinissimo al 2-2 colpendo il palo.

Nonostante la pressione finale, però, i rossoblù non sono riusciti a completare la rimonta e hanno lasciato il Belgio ancora senza punti dalle trasferte europee.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Niente più reti, Basilea battuto in belgio

  • Al 64esimo il nigeriano sfiora il 2-2!

    Palo di Otele!

    Palo di Otele!

    27.11.2025

  • Al 57esimo Otele riaccende la partita!

    Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

    Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

    27.11.2025

  • Fine del primo tempo

    Il Basilea va alla pausa sotto di due reti.
    Il Basilea va alla pausa sotto di due reti.
    Keystone

  • Al secondo minuto dei recuperi i padroni di casa raddoppiano! Rete spettacolare del giovane Karetsas.

    Karetsas spettacolare per il 2-0

    Karetsas spettacolare per il 2-0

    27.11.2025

  • Al 14esimo però colpisce Hyeongyu Oh! Genk in rete alla prima vera occasione.

    Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

    Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

    27.11.2025

  • All'11esimo Otele ci prova dalla distanza, la sfera fa la barba al palo!

    Otelesfiora l'1-0

    Otelesfiora l'1-0

    27.11.2025

  • La formazione del Genk

  • La formazione del Basilea

  • Basilea, in Belgio per invertire la rotta

    Ludovic Magnin sotto pressione.
    Ludovic Magnin sotto pressione.
    Keystone

    Attorno al Basilea regna agitazione. Il campione svizzero non sta rispettando le proprie ambizioni e giovedì, a Genk contro l'ex allenatore Thorsten Fink, dovrà assolutamente invertire la rotta.

    Le critiche sono legittime, ha dichiarato Ludovic Magnin dopo l'1-1 contro i Grasshoppers nellos corso week end. Comprende che le recenti prestazioni generino nervosismo: «Ci mancano gol e punti», ha riassunto il tecnico.

    Nelle ultime cinque partite di campionato è arrivata infatti una sola vittoria e appena quattro reti per una squadra che nella stagione del titolo aveva impressionato per forza offensiva.

    Il tempo stringe per Magnin: il Basilea affronterà otto partite in 24 giorni da qui a Natale. La prossima è in trasferta a Genk, terzo classificato nell’ultimo campionato belga.

    La compagine belga è allenata dal 2024 dall'ex tecnico del Basilea Thorsten Fink, che con l'FCB ha vinto due campionati (2010 e 2011) e una Coppa svizzera (2010).

    «All'epoca eravamo un gruppo molto unito e ho ottimi ricordi di Basilea. Per questo sono sempre felice di rivedere il club», ha dichiarato Fink mercoledì ai microfoni della «SRF».

    Riusciranno a invertire la rotta i ragazzi di Magnin in terra belga?

  • Il Basilea di scena a Genk!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Basilea, di scena a Genk.

    • Mostra di più

Video

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

27.11.2025

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

27.11.2025

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

27.11.2025

Lech Poznań – Losanna 2:0

Lech Poznań – Losanna 2:0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

