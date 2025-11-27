Il Basilea incassa la terza sconfitta esterna in Europa League, battuto 2-1 a Genk dalla squadra dell'ex tecnico Fink nonostante il tentativo di rimonta firmato Otele.
Tre partite esterne in Europa League e altrettante sconfitte: il bilancio del Basilea lontano da casa resta desolante. In Belgio i rossoblù si sono arresi 2-1 al Genk, incassando due reti nel primo tempo e riuscendo solo a ridurre lo scarto nella ripresa.
La squadra di Magnin, che ha tenuto Shaqiri in panchina per 78 minuti perché non al meglio, rimane così ferma a 6 punti in classifica, frutto esclusivamente dei successi ottenuti allo St. Jakob-Park.
Di fronte a un match sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa hanno saputo essere più cinici. Il Genk, guidato dall'ex tecnico basilese Thorsten Fink - con cui il club aveva conquistato due titoli nazionali e una Coppa Svizzera tra il 2009 e il 2011 - ha aperto le marcature al 14esimo: Hyeongyu Oh ha sfruttato l'inerzia di un'azione confusa in area, approfittando dell'immobilismo della difesa renana per battere da distanza ravvicinata.
In pieno recupero del primo tempo è poi arrivato uno spettacolare 2-0, firmato dal 18enne Karetsas.
Nella seconda metà di gara il Basilea ha reagito. Al 57esimo Otele ha approfittato di un rinvio errato del portiere per accorciare le distanze, e pochi minuti più tardi è andato vicinissimo al 2-2 colpendo il palo.
Nonostante la pressione finale, però, i rossoblù non sono riusciti a completare la rimonta e hanno lasciato il Belgio ancora senza punti dalle trasferte europee.
Gli episodi salienti della serata
Liveticker
Liveticker finito
Niente più reti, Basilea battuto in belgio
Al 64esimo il nigeriano sfiora il 2-2!
Al 57esimo Otele riaccende la partita!
Fine del primo tempo
Al secondo minuto dei recuperi i padroni di casa raddoppiano! Rete spettacolare del giovane Karetsas.
Al 14esimo però colpisce Hyeongyu Oh! Genk in rete alla prima vera occasione.
All'11esimo Otele ci prova dalla distanza, la sfera fa la barba al palo!
La formazione del Genk
La formazione del Basilea
Basilea, in Belgio per invertire la rotta
Attorno al Basilea regna agitazione. Il campione svizzero non sta rispettando le proprie ambizioni e giovedì, a Genk contro l'ex allenatore Thorsten Fink, dovrà assolutamente invertire la rotta.
Le critiche sono legittime, ha dichiarato Ludovic Magnin dopo l'1-1 contro i Grasshoppers nellos corso week end. Comprende che le recenti prestazioni generino nervosismo: «Ci mancano gol e punti», ha riassunto il tecnico.
Nelle ultime cinque partite di campionato è arrivata infatti una sola vittoria e appena quattro reti per una squadra che nella stagione del titolo aveva impressionato per forza offensiva.
Il tempo stringe per Magnin: il Basilea affronterà otto partite in 24 giorni da qui a Natale. La prossima è in trasferta a Genk, terzo classificato nell’ultimo campionato belga.
La compagine belga è allenata dal 2024 dall'ex tecnico del Basilea Thorsten Fink, che con l'FCB ha vinto due campionati (2010 e 2011) e una Coppa svizzera (2010).
«All'epoca eravamo un gruppo molto unito e ho ottimi ricordi di Basilea. Per questo sono sempre felice di rivedere il club», ha dichiarato Fink mercoledì ai microfoni della «SRF».
Riusciranno a invertire la rotta i ragazzi di Magnin in terra belga?
Il Basilea di scena a Genk!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Basilea, di scena a Genk.