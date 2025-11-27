Genk – Basilea 2:1 UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26 27.11.2025

Il Basilea incassa la terza sconfitta esterna in Europa League, battuto 2-1 a Genk dalla squadra dell'ex tecnico Fink nonostante il tentativo di rimonta firmato Otele.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Tre partite esterne in Europa League e altrettante sconfitte: il bilancio del Basilea lontano da casa resta desolante. In Belgio i rossoblù si sono arresi 2-1 al Genk, incassando due reti nel primo tempo e riuscendo solo a ridurre lo scarto nella ripresa.

La squadra di Magnin, che ha tenuto Shaqiri in panchina per 78 minuti perché non al meglio, rimane così ferma a 6 punti in classifica, frutto esclusivamente dei successi ottenuti allo St. Jakob-Park.

Di fronte a un match sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa hanno saputo essere più cinici. Il Genk, guidato dall'ex tecnico basilese Thorsten Fink - con cui il club aveva conquistato due titoli nazionali e una Coppa Svizzera tra il 2009 e il 2011 - ha aperto le marcature al 14esimo: Hyeongyu Oh ha sfruttato l'inerzia di un'azione confusa in area, approfittando dell'immobilismo della difesa renana per battere da distanza ravvicinata.

In pieno recupero del primo tempo è poi arrivato uno spettacolare 2-0, firmato dal 18enne Karetsas.

Nella seconda metà di gara il Basilea ha reagito. Al 57esimo Otele ha approfittato di un rinvio errato del portiere per accorciare le distanze, e pochi minuti più tardi è andato vicinissimo al 2-2 colpendo il palo.

Nonostante la pressione finale, però, i rossoblù non sono riusciti a completare la rimonta e hanno lasciato il Belgio ancora senza punti dalle trasferte europee.

