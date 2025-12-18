Losanna – Fiorentina 1:0 UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26 18.12.2025

Il Losanna batte la Fiorentina alla Tuilière, ma la rimonta dell'AEK Atene nei recuperi lo costringe a passare dai playoff.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Il Losanna ha fatto il suo dovere battendo 1-0 la Fiorentina, ma il successo non è bastato per conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.

Nella sesta e ultima giornata della fase campionato, i vodesi hanno offerto una prestazione di grande spessore contro una squadra italiana in evidente difficoltà, salendo a quota 11 punti e chiudendo al nono posto della classifica.

Per lunghi minuti, però, la qualificazione diretta è sembrata a portata di mano. Al termine della partita, infatti, il Losanna occupava virtualmente l'ottava posizione, complice il risultato favorevole dell'AEK Atene, sotto 2-1 in casa contro l'Universitatea Craiova. Nei minuti di recupero, però, la situazione è cambiata drasticamente: i greci hanno prima trovato il pareggio al 98esimo con il rossocrociato Kutesa, per poi completare la rimonta dal dischetto al 105esimo, scavalcando così gli svizzeri in classifica.

La differenza nel secondo tempo

Alla Tuilière, il primo tempo si è chiuso senza reti, ma non senza occasioni. I padroni di casa si sono resi pericolosi soprattutto con Fofana, che al 25esimo ha mancato di poco il bersaglio, e con Bair, fermato a distanza ravvicinata dal portiere ospite.

La svolta è arrivata nella ripresa: al 59esimo Sigua ha fatto esplodere lo stadio con un colpo di testa vincente che ha superato Martinelli. Poco dopo, Lekoueiry è andato vicino al raddoppio.

Nonostante la delusione per l'ottavo posto sfumato sul filo di lana, il Losanna può comunque guardare con fiducia al prosieguo della competizione. I vodesi restano imbattuti in casa in questa campagna europea e affronteranno i playoff da testa di serie, con la possibilità di continuare a sognare in Conference League.

Gli episodi salienti della serata