  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conference League Losanna supera la Fiorentina, ma l'ottavo posto sfuma sul più bello

Redazione blue Sport

18.12.2025

Losanna – Fiorentina 1:0

Losanna – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Il Losanna batte la Fiorentina alla Tuilière, ma la rimonta dell'AEK Atene nei recuperi lo costringe a passare dai playoff.

Redazione blue Sport

18.12.2025, 23:32

Il Losanna ha fatto il suo dovere battendo 1-0 la Fiorentina, ma il successo non è bastato per conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.

Nella sesta e ultima giornata della fase campionato, i vodesi hanno offerto una prestazione di grande spessore contro una squadra italiana in evidente difficoltà, salendo a quota 11 punti e chiudendo al nono posto della classifica.

Per lunghi minuti, però, la qualificazione diretta è sembrata a portata di mano. Al termine della partita, infatti, il Losanna occupava virtualmente l'ottava posizione, complice il risultato favorevole dell'AEK Atene, sotto 2-1 in casa contro l'Universitatea Craiova. Nei minuti di recupero, però, la situazione è cambiata drasticamente: i greci hanno prima trovato il pareggio al 98esimo con il rossocrociato Kutesa, per poi completare la rimonta dal dischetto al 105esimo, scavalcando così gli svizzeri in classifica.

La differenza nel secondo tempo

Alla Tuilière, il primo tempo si è chiuso senza reti, ma non senza occasioni. I padroni di casa si sono resi pericolosi soprattutto con Fofana, che al 25esimo ha mancato di poco il bersaglio, e con Bair, fermato a distanza ravvicinata dal portiere ospite.

La svolta è arrivata nella ripresa: al 59esimo Sigua ha fatto esplodere lo stadio con un colpo di testa vincente che ha superato Martinelli. Poco dopo, Lekoueiry è andato vicino al raddoppio.

Nonostante la delusione per l'ottavo posto sfumato sul filo di lana, il Losanna può comunque guardare con fiducia al prosieguo della competizione. I vodesi restano imbattuti in casa in questa campagna europea e affronteranno i playoff da testa di serie, con la possibilità di continuare a sognare in Conference League.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • La partita finisce 1-0 per il Losanna

  • Due minuti dopo Martinelli salva la Viola dalla seconda capitolazione!

    Martinelli salva

    Martinelli salva

    18.12.2025

  • Sigua! Al 58esimo i padroni di casa aprono le marcature!

    Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

    Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

    18.12.2025

  • Al 53esimo Kana-Biyik sfiora il vantaggio!

    Rete sfiorata

    Rete sfiorata

    18.12.2025

  • Il primo tempo si conclude 0-0 dopo 3 minuti di recupero.

    Nessuna rete nel primo tempo.
    Nessuna rete nel primo tempo.
    Keystone

  • Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti.

    Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

    Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

    18.12.2025

  • Al 27esimo ci prova la Fiorentina! Piccoli tenta di sorprendere Letica ma Sow interviene.

    Sow blocca Piccoli

    Sow blocca Piccoli

    18.12.2025

  • La prima occasione del match arriva solo al 25esimo! Fofana manca la porta di un niente al termine di una pregevole azione corale.

    Occasione Fofana

    Occasione Fofana

    18.12.2025

  • La formazione del Losanna

  • La formazione della Fiorentina

  • Il Losanna contro una Fiorentina in difficoltà in campionato

    La Fiorentina può contare un un parco giocatori di primo piano.
    La Fiorentina può contare un un parco giocatori di primo piano.
    Keystone

    Dal ritorno in Serie A nel 2004, la Fiorentina ha centrato più spesso la qualificazione alle competizioni europee (8 volte) di quanto si sia classificata nella metà bassa della classifica (5 volte).

    In questa stagione, però, alla «Viola» non sta funzionando praticamente nulla, nonostante in estate siano stati investiti circa 80 milioni di euro sul mercato, tra cui anche l'acquisto dello svizzero Simon Sohm.

    Malgrado la presenza di giocatori offensivi come Moise Kean, Roberto Piccoli o Edin Džeko e di David de Gea tra i pali, in campionato non è ancora arrivata nemmeno una vittoria.

    Con appena 6 punti conquistati in 15 partite, la Fiorentina occupa l'ultimo posto in classifica, a otto lunghezze dalla prima posizione utile per la salvezza.

    In Conference League la situazione appare leggermente migliore. Con 9 punti ottenuti in 5 partite, la qualificazione è già assicurata e resta persino possibile un piazzamento tra le prime otto. Anche il Lausanne-Sport, con un solo punto di ritardo.

    Come finirà la partita di questa sera? Scopritelo in diretta con noi.

  • Il Losanna sfida la Fiorentina!

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la partita fra il Losanna e la Fiorentina.

    • Mostra di più

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
L'astrologa: «Una visione prenderà forma per i Pesci»
L'astrologa: «I nati nel segno del Capricorno trarrebbero beneficio da una pausa»

Ulteriori articoli

Calcio. Widmer e Kutesa eroi di serata

CalcioWidmer e Kutesa eroi di serata

Calcio. Supercoppa ITA,Napoli in finale

CalcioSupercoppa ITA,Napoli in finale

Hockey. L'Ambrì si allena al completo dopo la pausa dedicata alle Nazionali

HockeyL'Ambrì si allena al completo dopo la pausa dedicata alle Nazionali

Zurigo-Lugano. Damien Odera sospeso per 4 giornate per la gomitata a Zanotti

Zurigo-LuganoDamien Odera sospeso per 4 giornate per la gomitata a Zanotti

Categoria «Tifosi». La FIFA fa dietrofront sui prezzi dei biglietti per i Mondiali, ecco perché e cosa aspettarsi

Categoria «Tifosi»La FIFA fa dietrofront sui prezzi dei biglietti per i Mondiali, ecco perché e cosa aspettarsi

Basket. Oliver Sassella lascerà i Tigers

BasketOliver Sassella lascerà i Tigers

Video

Losanna – Fiorentina 1:0

Losanna – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

18.12.2025

Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

18.12.2025

Le ambizioni degli uomini dello sci

Le ambizioni degli uomini dello sci

17.11.2025

Losanna – Fiorentina 1:0

Losanna – Fiorentina 1:0

Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

Al 58esimo Sigua buca la Fiorentina!

Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti

Le ambizioni degli uomini dello sci

Le ambizioni degli uomini dello sci

Più video