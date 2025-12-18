Il Losanna batte la Fiorentina alla Tuilière, ma la rimonta dell'AEK Atene nei recuperi lo costringe a passare dai playoff.
Il Losanna ha fatto il suo dovere battendo 1-0 la Fiorentina, ma il successo non è bastato per conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.
Nella sesta e ultima giornata della fase campionato, i vodesi hanno offerto una prestazione di grande spessore contro una squadra italiana in evidente difficoltà, salendo a quota 11 punti e chiudendo al nono posto della classifica.
Per lunghi minuti, però, la qualificazione diretta è sembrata a portata di mano. Al termine della partita, infatti, il Losanna occupava virtualmente l'ottava posizione, complice il risultato favorevole dell'AEK Atene, sotto 2-1 in casa contro l'Universitatea Craiova. Nei minuti di recupero, però, la situazione è cambiata drasticamente: i greci hanno prima trovato il pareggio al 98esimo con il rossocrociato Kutesa, per poi completare la rimonta dal dischetto al 105esimo, scavalcando così gli svizzeri in classifica.
La differenza nel secondo tempo
Alla Tuilière, il primo tempo si è chiuso senza reti, ma non senza occasioni. I padroni di casa si sono resi pericolosi soprattutto con Fofana, che al 25esimo ha mancato di poco il bersaglio, e con Bair, fermato a distanza ravvicinata dal portiere ospite.
La svolta è arrivata nella ripresa: al 59esimo Sigua ha fatto esplodere lo stadio con un colpo di testa vincente che ha superato Martinelli. Poco dopo, Lekoueiry è andato vicino al raddoppio.
Nonostante la delusione per l'ottavo posto sfumato sul filo di lana, il Losanna può comunque guardare con fiducia al prosieguo della competizione. I vodesi restano imbattuti in casa in questa campagna europea e affronteranno i playoff da testa di serie, con la possibilità di continuare a sognare in Conference League.
Gli episodi salienti della serata
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
La partita finisce 1-0 per il Losanna
-
Due minuti dopo Martinelli salva la Viola dalla seconda capitolazione!
-
Sigua! Al 58esimo i padroni di casa aprono le marcature!
-
Al 53esimo Kana-Biyik sfiora il vantaggio!
-
Il primo tempo si conclude 0-0 dopo 3 minuti di recupero.
-
Al 41esimo la partita viene momentaneamente sospesa per i fumogeni dei tifosi ospiti.
-
Al 27esimo ci prova la Fiorentina! Piccoli tenta di sorprendere Letica ma Sow interviene.
-
La prima occasione del match arriva solo al 25esimo! Fofana manca la porta di un niente al termine di una pregevole azione corale.
-
La formazione del Losanna
-
La formazione della Fiorentina
-
Il Losanna contro una Fiorentina in difficoltà in campionato
Dal ritorno in Serie A nel 2004, la Fiorentina ha centrato più spesso la qualificazione alle competizioni europee (8 volte) di quanto si sia classificata nella metà bassa della classifica (5 volte).
In questa stagione, però, alla «Viola» non sta funzionando praticamente nulla, nonostante in estate siano stati investiti circa 80 milioni di euro sul mercato, tra cui anche l'acquisto dello svizzero Simon Sohm.
Malgrado la presenza di giocatori offensivi come Moise Kean, Roberto Piccoli o Edin Džeko e di David de Gea tra i pali, in campionato non è ancora arrivata nemmeno una vittoria.
Con appena 6 punti conquistati in 15 partite, la Fiorentina occupa l'ultimo posto in classifica, a otto lunghezze dalla prima posizione utile per la salvezza.
In Conference League la situazione appare leggermente migliore. Con 9 punti ottenuti in 5 partite, la qualificazione è già assicurata e resta persino possibile un piazzamento tra le prime otto. Anche il Lausanne-Sport, con un solo punto di ritardo.
Come finirà la partita di questa sera? Scopritelo in diretta con noi.
-
Il Losanna sfida la Fiorentina!
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la partita fra il Losanna e la Fiorentina.