Serata amara per lo Young Boys in Europa League, travolto 4-0 a Salonicco dal PAOK dopo un'espulsione al quinto minuto, mentre il Losanna mantiene l'imbattibilità in Conference ma si ferma sull'1-1 con l'Omonia Nicosia, sprecando un rigore al 99esimo. Guarda le Highlights.
Il primo impegno europeo della seconda parentesi di Seoane è stato da dimenticare per lo Young Boys. A Salonicco, i gialloneri hanno rimediato un pesante 4-0 contro il PAOK, complicandosi subito la vita con l'espulsione di Gigovic al quinto minuto.
In dieci per quasi tutta la gara, i bernesi hanno dovuto abbassarsi e hanno retto oltre un tempo. Ma al 54esimo Bianco ha sbloccato il risultato e l'YB si è sciolto, incapace di organizzare una vera reazione.
Fassnacht e compagni hanno perso lucidità dietro, concedendo praterie ai greci, che in pochi minuti hanno dilagato con Giakoumakis, Konstantelias e Baba.
Per lo Young Boys è la seconda sconfitta nella fase campionato di Europa League: classifica ferma a 6 punti.
Il Losanna resta invece imbattuto in Conference League, ma si ferma sull'1-1 contro l'Omonia Nicosia. Sotto dopo il colpo di testa di Neophytou, su cui Letica non è impeccabile, i vodesi reagiscono subito e pareggiano con un diagonale di Bair.
La squadra di Zeidler, ora a quota 7 punti, crea di più ma non riesce a portare a casa l'intera posta: al 99esimo il capitano Custodio fallisce un rigore.
In precedenza i ciprioti avevano visto annullarsi per due volte il possibile gol del nuovo vantaggio.
Gli episodi salienti di PAOK - Young Boys
Liveticker
Liveticker finito
Fine del match
Quattro minuto dopo firma il cartellino anche Baba! Lo Young Boys tracolla a Salonicco.
Al 72esimo arriva addirittura il 3-0, firmato da Konstantelias.
A siglare il raddoppio ci pensa Giakoumakis al 67esimo!
Al 58esimo Despodov sfiora il 2-0! Keller tiene i suoi in partita.
Al 54esimo Bianco sblocca il punteggio. I padroni di casa passano in vantaggio.
Il match ricomincia
Fine del primo tempo
Al quinto minuto finisce la partita di Gigović! Il bernese è espulso per un brutto intervento su un avversario.
Le formazioni di PAOK Salonicco-Young Boys
L'YB cerca di continuare la corsa europea
Sono stati giorni frenetici per Gerardo Seoane. Venerdì il tecnico lucernese ha firmato come nuovo allenatore lo Young Boys, sabato la presentazione ufficiale e domenica il ritorno al Wankdorf nel match contro il Basilea, terminato 0-0.
Mercoledì è partito con la squadra per la Grecia in vista della prossima gara di Europa League.
Se in Super League il distacco dalla capolista Thun è già di nove punti, in campo europeo, a prima vista, l'YB è messo meglio: con due vittorie nelle prime tre partite, i bernesi sono ben posizionati per agganciare la fase a eliminazione diretta.
Ma l'impressione può ingannare. Il calendario ha messo in fila, nella prima metà della fase a gironi, gli avversari sulla carta più abbordabili; tra quinta e ottava giornata arriveranno solo corazzate dal calibro di Aston Villa, Lille, Lione e Stoccarda.
Questa sera tre punti sono quasi d'obbligo.
L'YB affronta il PAOK Salonicco
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Lo Young Boys affronta il PAOK Salonicco. Riuscirà a cogliere la terza vittoria in quattro partite? Segui il match con noi!