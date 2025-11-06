  1. Clienti privati
Europa League Young Boys travolto 4-0 a Salonicco: gara segnata dal rosso al quinto minuto

Redazione blue Sport

6.11.2025

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Serata amara per lo Young Boys in Europa League, travolto 4-0 a Salonicco dal PAOK dopo un'espulsione al quinto minuto, mentre il Losanna mantiene l'imbattibilità in Conference ma si ferma sull'1-1 con l'Omonia Nicosia, sprecando un rigore al 99esimo. Guarda le Highlights.

Redazione blue Sport

06.11.2025, 23:20

06.11.2025, 23:42

Il primo impegno europeo della seconda parentesi di Seoane è stato da dimenticare per lo Young Boys. A Salonicco, i gialloneri hanno rimediato un pesante 4-0 contro il PAOK, complicandosi subito la vita con l'espulsione di Gigovic al quinto minuto.

Europa League. Shaqiri illumina Basilea: due gol e successo importante sull'FCSB

Europa LeagueShaqiri illumina Basilea: due gol e successo importante sull'FCSB

In dieci per quasi tutta la gara, i bernesi hanno dovuto abbassarsi e hanno retto oltre un tempo. Ma al 54esimo Bianco ha sbloccato il risultato e l'YB si è sciolto, incapace di organizzare una vera reazione.

Fassnacht e compagni hanno perso lucidità dietro, concedendo praterie ai greci, che in pochi minuti hanno dilagato con Giakoumakis, Konstantelias e Baba.

Per lo Young Boys è la seconda sconfitta nella fase campionato di Europa League: classifica ferma a 6 punti.

Losanna – Omonoia 1:1

Losanna – Omonoia 1:1

UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26

06.11.2025

Il Losanna resta invece imbattuto in Conference League, ma si ferma sull'1-1 contro l'Omonia Nicosia. Sotto dopo il colpo di testa di Neophytou, su cui Letica non è impeccabile, i vodesi reagiscono subito e pareggiano con un diagonale di Bair.

La squadra di Zeidler, ora a quota 7 punti, crea di più ma non riesce a portare a casa l'intera posta: al 99esimo il capitano Custodio fallisce un rigore.

In precedenza i ciprioti avevano visto annullarsi per due volte il possibile gol del nuovo vantaggio.

Gli episodi salienti di PAOK - Young Boys

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine del match

  • Quattro minuto dopo firma il cartellino anche Baba! Lo Young Boys tracolla a Salonicco.

    251106_PAOK_YB_G75-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G75-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G75-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Al 72esimo arriva addirittura il 3-0, firmato da Konstantelias.

    251106_PAOK_YB_G72-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G72-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G72-ITA.mp4

    06.11.2025

  • A siglare il raddoppio ci pensa Giakoumakis al 67esimo!

    251106_PAOK_YB_G67-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G67-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_G67-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Al 58esimo Despodov sfiora il 2-0! Keller tiene i suoi in partita.

    251106_PAOK_YB_C58-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_C58-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_C58-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Al 54esimo Bianco sblocca il punteggio. I padroni di casa passano in vantaggio.

    Bianco beffa Keller

    Bianco beffa Keller

    251106_PAOK_YB_G54-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Il match ricomincia

    Alvyn Sanches in lotta con Fedor Chalov.
    Alvyn Sanches in lotta con Fedor Chalov.
    Keystone

  • Fine del primo tempo

    Christian Fassnacht in azione.
    Christian Fassnacht in azione.
    Keystone

  • Al quinto minuto finisce la partita di Gigović! Il bernese è espulso per un brutto intervento su un avversario.

    251106_PAOK_YB_Gigovic-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_Gigovic-ITA.mp4

    251106_PAOK_YB_Gigovic-ITA.mp4

    06.11.2025

  • Le formazioni di PAOK Salonicco-Young Boys

    uefa.com

  • L'YB cerca di continuare la corsa europea 

    Gerardo Seoane è appena tornato sulla panchina dei bernesi.
    Gerardo Seoane è appena tornato sulla panchina dei bernesi.
    Keystone

    Sono stati giorni frenetici per Gerardo Seoane. Venerdì il tecnico lucernese ha firmato come nuovo allenatore lo Young Boys, sabato la presentazione ufficiale e domenica il ritorno al Wankdorf nel match contro il Basilea, terminato 0-0.

    Mercoledì è partito con la squadra per la Grecia in vista della prossima gara di Europa League.

    Se in Super League il distacco dalla capolista Thun è già di nove punti, in campo europeo, a prima vista, l'YB è messo meglio: con due vittorie nelle prime tre partite, i bernesi sono ben posizionati per agganciare la fase a eliminazione diretta.

    Ma l'impressione può ingannare. Il calendario ha messo in fila, nella prima metà della fase a gironi, gli avversari sulla carta più abbordabili; tra quinta e ottava giornata arriveranno solo corazzate dal calibro di Aston Villa, Lille, Lione e Stoccarda.

    Questa sera tre punti sono quasi d'obbligo.

  • L'YB affronta il PAOK Salonicco

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Lo Young Boys affronta il PAOK Salonicco. Riuscirà a cogliere la terza vittoria in quattro partite? Segui il match con noi!

    • Mostra di più

