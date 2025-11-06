PAOK – Young Boys 4:0 UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26 06.11.2025

Serata amara per lo Young Boys in Europa League, travolto 4-0 a Salonicco dal PAOK dopo un'espulsione al quinto minuto, mentre il Losanna mantiene l'imbattibilità in Conference ma si ferma sull'1-1 con l'Omonia Nicosia, sprecando un rigore al 99esimo. Guarda le Highlights.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Il primo impegno europeo della seconda parentesi di Seoane è stato da dimenticare per lo Young Boys. A Salonicco, i gialloneri hanno rimediato un pesante 4-0 contro il PAOK, complicandosi subito la vita con l'espulsione di Gigovic al quinto minuto.

In dieci per quasi tutta la gara, i bernesi hanno dovuto abbassarsi e hanno retto oltre un tempo. Ma al 54esimo Bianco ha sbloccato il risultato e l'YB si è sciolto, incapace di organizzare una vera reazione.

Fassnacht e compagni hanno perso lucidità dietro, concedendo praterie ai greci, che in pochi minuti hanno dilagato con Giakoumakis, Konstantelias e Baba.

Per lo Young Boys è la seconda sconfitta nella fase campionato di Europa League: classifica ferma a 6 punti.

Losanna – Omonoia 1:1 UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26 06.11.2025

Il Losanna resta invece imbattuto in Conference League, ma si ferma sull'1-1 contro l'Omonia Nicosia. Sotto dopo il colpo di testa di Neophytou, su cui Letica non è impeccabile, i vodesi reagiscono subito e pareggiano con un diagonale di Bair.

La squadra di Zeidler, ora a quota 7 punti, crea di più ma non riesce a portare a casa l'intera posta: al 99esimo il capitano Custodio fallisce un rigore.

In precedenza i ciprioti avevano visto annullarsi per due volte il possibile gol del nuovo vantaggio.

Gli episodi salienti di PAOK - Young Boys