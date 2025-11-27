Aston Villa – Young Boys 2:1 UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26 27.11.2025

Lo Young Boys cade 2-1 a Villa Park contro l'Aston Villa, punito dalla doppietta di Malen e da un gol annullato dal VAR che spegne le speranze di rimonta.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Lo Young Boys incassa la terza sconfitta nella fase a gironi di Europa League, cadendo 2-1 sul campo dell'Aston Villa. In un Villa Park al gran completo, i bernesi devono arrendersi nonostante restino a quota sei punti dopo cinque partite.

In una sfida controllata con intelligenza dai Villans, ma nella quale gli svizzeri hanno saputo rimanere in partita, il protagonista assoluto è stato Malen: l'olandese ha sbloccato il risultato al 27esimo di testa e, nonostante sia stato colpito alla nuca da un oggetto lanciato dagli spalti durante l'esultanza, ha firmato il 2-0 al 42esimo.

Nella ripresa, al 74esimo, Bedia pensa di riaprire tutto ma il VAR gli cancella il gol; il 2-1 arriva comunque al 90esimo con Monteiro, troppo tardi però per evitare il ko.

Gli episodi salienti della serata