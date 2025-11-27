  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Young Boys sconfitto 2-1 a Villa Park: doppietta di Malen e rimonta sfiorata

Redazione blue Sport

27.11.2025

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Lo Young Boys cade 2-1 a Villa Park contro l'Aston Villa, punito dalla doppietta di Malen e da un gol annullato dal VAR che spegne le speranze di rimonta.

Redazione blue Sport

27.11.2025, 20:54

27.11.2025, 23:10

Lo Young Boys incassa la terza sconfitta nella fase a gironi di Europa League, cadendo 2-1 sul campo dell'Aston Villa. In un Villa Park al gran completo, i bernesi devono arrendersi nonostante restino a quota sei punti dopo cinque partite.

Durante YB-Aston Villa. La cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys

Durante YB-Aston VillaLa cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys

In una sfida controllata con intelligenza dai Villans, ma nella quale gli svizzeri hanno saputo rimanere in partita, il protagonista assoluto è stato Malen: l'olandese ha sbloccato il risultato al 27esimo di testa e, nonostante sia stato colpito alla nuca da un oggetto lanciato dagli spalti durante l'esultanza, ha firmato il 2-0 al 42esimo.

Nella ripresa, al 74esimo, Bedia pensa di riaprire tutto ma il VAR gli cancella il gol; il 2-1 arriva comunque al 90esimo con Monteiro, troppo tardi però per evitare il ko.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Niente da fare per i bernesi, il match finisce 2-1

  • Al 90esimo Monteiro trova il pertugio giusto, e questa volta il gol è valido!

    Monteiro riapre il match al 90esimo!

    Monteiro riapre il match al 90esimo!

    27.11.2025

  • Al 70esimo Bedia accorcia le distanze! La rete dell'YB è però annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico.

    Opseid YB

    Opseid YB

    27.11.2025

  • Al 69esimo i padroni di casa si rendono pericolosi su calcio di punizione.

    251127_NL_AST_CHANCEFORNI-ITA.mp4

    251127_NL_AST_CHANCEFORNI-ITA.mp4

    251127_NL_AST_CHANCEFORNI-ITA.mp4

    27.11.2025

  • Fine del primo tempo

    I giocatori dell'Aston Villa parlano con l'arbitro Donyell Malen.
    I giocatori dell'Aston Villa parlano con l'arbitro Donyell Malen.
    Keystone

  • La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio.

    La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio

    La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio

    27.11.2025

  • Al 42esimo ancora Malen! L'attaccante olandese si beve Lauper e buca Keller per la seconda volta.

    Malen raddoppia al 42esimo!

    Malen raddoppia al 42esimo!

    27.11.2025

  • Al 27esimo Malen non perdona! I padroni di casa sbloccano il risultato. Durante l'esultanza, dei tifosi dello Young Boys lanciano bicchieri e altri oggetti verso i giocatori dell'Aston Villa, colpendone alcuni.

    Malen segna e i tifosi dell'YB reagiscono male

    Malen segna e i tifosi dell'YB reagiscono male

    27.11.2025

  • Al 17esimo si fa vedere per la prima volta lo Young Boys! Il tiro di Raveloson è però parato da Martinez. Tuttavia sull'azione c'era un fuorigioco di Córdova.

    Prima incursione dei bernesi

    Prima incursione dei bernesi

    251127_NL_AST_YB_CHANCE1_YB-ITA.mp4

    27.11.2025

  • Al quinto minuto altro brivido per Keller. Onana non riesce però a deviare la sfera in rete.

    Onana manca l'impatto

    Onana manca l'impatto

    27.11.2025

  • Al quarto minuto padroni di casa subito pericolosi!

    Prima occasione per l'Aston Villa

    Prima occasione per l'Aston Villa

    251127_NL_AST_YB_SCHUSS1-ITA.mp4

    27.11.2025

  • La formazione dell'Aston Villa

  • La formazione dello Young Boys

  • L'YB riuscirà a riscattarsi?

    Chris Bedia.
    Chris Bedia.
    Keystone

    Sabato scorso, nello scontro casalingo contro il Winterthur, gli Young Boys hanno nuovamente dimostrato l'enorme potenziale offensivo di cui dispongono. Non era ancora trascorsa mezz'ora di gioco e i bernesi conducevano già 4-0.

    Alla fine, la squadra di Gerardo Seoane ha concluso il match con un meritatissimo 5-0. Si è trattato della quarta partita del tecnico dal suo ritorno nella capitale e, dopo il 4-1 a San Gallo prima della pausa per le nazionali, della sua seconda vittoria netta. I bernesi sembrano aver ritrovato la loro leggerezza proprio al momento giusto.

    Questa sera l'YB affronteranno probabilmente il compito più difficile della loro stagione finora. Alla quinta giornata di Europa League li attende infatti la trasferta contro l’Aston Villa, un avversario ben noto.

    Poco più di un anno fa, le due squadre si erano incontrate in Champions League: al Wankdorf, gli uomini allora allenati da Patrick Rahmen erano stati sconfitti 0-3, anche a causa di troppi errori individuali.

    Questa sera sapranno fare di meglio?

  • Lo Young Boys di scena a Birmingham!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, di scena a Birmingham contro l'Aston Villa.

    • Mostra di più

I più letti

Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Qualcuno in Svizzera ci riprova: ecco la nuova proposta di reddito di base per tutti

Ulteriori articoli

Europa League. Il Basilea cade ancora in trasferta, 2-1 per il Genk dell'ex Fink

Europa LeagueIl Basilea cade ancora in trasferta, 2-1 per il Genk dell'ex Fink

Hockey. Lo Zugo batte il Ginevra e stacca così il Lugano, ora settimo

HockeyLo Zugo batte il Ginevra e stacca così il Lugano, ora settimo

Verso i Mondiali. Sconfitta amara per la Svizzera del basket alla prima partecipazione alle qualificazioni

Verso i MondialiSconfitta amara per la Svizzera del basket alla prima partecipazione alle qualificazioni

Pallamano. La Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

PallamanoLa Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

Calcio. Il Portogallo è campione del mondo under 17

CalcioIl Portogallo è campione del mondo under 17

Hockey. L'Ambrì vincerà anche il terzo derby?

HockeyL'Ambrì vincerà anche il terzo derby?

Video

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

27.11.2025

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

27.11.2025

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

27.11.2025

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Più video