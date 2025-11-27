Lo Young Boys cade 2-1 a Villa Park contro l'Aston Villa, punito dalla doppietta di Malen e da un gol annullato dal VAR che spegne le speranze di rimonta.
Lo Young Boys incassa la terza sconfitta nella fase a gironi di Europa League, cadendo 2-1 sul campo dell'Aston Villa. In un Villa Park al gran completo, i bernesi devono arrendersi nonostante restino a quota sei punti dopo cinque partite.
In una sfida controllata con intelligenza dai Villans, ma nella quale gli svizzeri hanno saputo rimanere in partita, il protagonista assoluto è stato Malen: l'olandese ha sbloccato il risultato al 27esimo di testa e, nonostante sia stato colpito alla nuca da un oggetto lanciato dagli spalti durante l'esultanza, ha firmato il 2-0 al 42esimo.
Nella ripresa, al 74esimo, Bedia pensa di riaprire tutto ma il VAR gli cancella il gol; il 2-1 arriva comunque al 90esimo con Monteiro, troppo tardi però per evitare il ko.
Gli episodi salienti della serata
Liveticker
Liveticker finito
Niente da fare per i bernesi, il match finisce 2-1
Al 90esimo Monteiro trova il pertugio giusto, e questa volta il gol è valido!
Al 70esimo Bedia accorcia le distanze! La rete dell'YB è però annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico.
Al 69esimo i padroni di casa si rendono pericolosi su calcio di punizione.
Fine del primo tempo
La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio.
Al 42esimo ancora Malen! L'attaccante olandese si beve Lauper e buca Keller per la seconda volta.
Al 27esimo Malen non perdona! I padroni di casa sbloccano il risultato. Durante l'esultanza, dei tifosi dello Young Boys lanciano bicchieri e altri oggetti verso i giocatori dell'Aston Villa, colpendone alcuni.
Al 17esimo si fa vedere per la prima volta lo Young Boys! Il tiro di Raveloson è però parato da Martinez. Tuttavia sull'azione c'era un fuorigioco di Córdova.
Al quinto minuto altro brivido per Keller. Onana non riesce però a deviare la sfera in rete.
Al quarto minuto padroni di casa subito pericolosi!
La formazione dell'Aston Villa
La formazione dello Young Boys
L'YB riuscirà a riscattarsi?
Sabato scorso, nello scontro casalingo contro il Winterthur, gli Young Boys hanno nuovamente dimostrato l'enorme potenziale offensivo di cui dispongono. Non era ancora trascorsa mezz'ora di gioco e i bernesi conducevano già 4-0.
Alla fine, la squadra di Gerardo Seoane ha concluso il match con un meritatissimo 5-0. Si è trattato della quarta partita del tecnico dal suo ritorno nella capitale e, dopo il 4-1 a San Gallo prima della pausa per le nazionali, della sua seconda vittoria netta. I bernesi sembrano aver ritrovato la loro leggerezza proprio al momento giusto.
Questa sera l'YB affronteranno probabilmente il compito più difficile della loro stagione finora. Alla quinta giornata di Europa League li attende infatti la trasferta contro l’Aston Villa, un avversario ben noto.
Poco più di un anno fa, le due squadre si erano incontrate in Champions League: al Wankdorf, gli uomini allora allenati da Patrick Rahmen erano stati sconfitti 0-3, anche a causa di troppi errori individuali.
Questa sera sapranno fare di meglio?
Lo Young Boys di scena a Birmingham!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, di scena a Birmingham contro l'Aston Villa.