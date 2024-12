«Mancano quattro punti per fare la storia del Lugano in Europa», quattro punti per centrare gli ottavi di finale. «Cercheremo di giocare con coraggio», ha detto il mister, anche perché il Legia è una squadra solida, che gioca in uno stadio importante. Un pubblico che trascina, ma «abbiamo già dimostrato di potercela fare».

Mattia Croci-Torti ha a disposizione una squadra pronta, prima in campionato e ad un passo dalla fase a gironi in Europa: «Le motivazioni non mancano».