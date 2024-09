Dynamo Kiev – Lazio 0:3 UEFA Europa League // Matchday 1 // Stagione 24/25 25.09.2024

La Lazio non ha lasciato scampo alla Dinamo Kiev mentre il Manchester United si è fermato in casa con un pareggio.

Redazione blue Sport

La Lazio ha aperto la sua avventura nella fase a gironi dell’Europa League ottenendo una convincente vittoria esterna contro la Dynamo Kiev.

Ad Amburgo, un intenso inizio di gara ha visto i biancocelesti segnare tre gol nel primo tempo, tra il quinto e il 35esimo, grazie a una doppietta di Dia intervallata dal gol di Dele-Bashiru.

L'espulsione di Bragaru al 72esimo ha poi annullato qualsiasi speranza di recupero per la squadra ucraina.

Nel frattempo, il Midtjylland con Mbabu in campo per tutta la partita, ha sfiorato il successo dopo essere passato in vantaggio con Osorio, ma un gol di Moerstedt al 90esimo ha fissato il risultato sull'1-1 contro l'Hoffenheim.

Infine, il Ludogorets, con Duah sostituito al 66esimo, è stato battuto in casa per 2-0 dallo Slavia Praga.

Il Manchester United non ha avuto l'avvio sperato, pareggiando 1-1 all'Old Trafford contro il Twente. Eriksen aveva portato in vantaggio i Red Devils al 35esimo con un tiro al volo, ma Lammers ha pareggiato per gli ospiti al 68esimo.

