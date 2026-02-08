  1. Clienti privati
Super League Il Thun di Lustrinelli supera anche il Servette e festeggia la sesta vittoria consecutiva

Swisstxt

8.2.2026 - 16:04

Grazie al successo per 3-1 contro il Servette, il Thun ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in Super League.

SwissTXT

08.02.2026, 16:04

08.02.2026, 16:06

Il Thun non vuole saperne di fermarsi. Con il successo per 3-1 sul campo del Servette, i bernesi centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato e confermano il loro momento d'oro.

Al «Stade de Genève» il primo tempo è stato combattuto e fisico, con numerosi interventi duri da entrambe le parti. Gli ospiti hanno creato le prime occasioni con Matoshi, prima di sbloccare il risultato grazie a Rastoder, al quinto gol nelle ultime cinque partite.

In avvio di ripresa è arrivato l'episodio decisivo: Bürki ha colpito di testa sul secondo palo, indirizzando definitivamente la gara in favore della squadra di Mister Lustrinelli.

Nel finale il punteggio è stato arrotondato dalla rete di Reichmuth, prima del rigore trasformato da Atangana.

In attesa della sfida tra San Gallo e Losanna, il Thun sale così a 52 punti in classifica, portando a 11 lunghezze il vantaggio sul Lugano secondo.

