Grazie al successo per 3-1 contro il Servette, il Thun ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in Super League.

Il Thun non vuole saperne di fermarsi. Con il successo per 3-1 sul campo del Servette, i bernesi centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato e confermano il loro momento d'oro.

Al «Stade de Genève» il primo tempo è stato combattuto e fisico, con numerosi interventi duri da entrambe le parti. Gli ospiti hanno creato le prime occasioni con Matoshi, prima di sbloccare il risultato grazie a Rastoder, al quinto gol nelle ultime cinque partite.

In avvio di ripresa è arrivato l'episodio decisivo: Bürki ha colpito di testa sul secondo palo, indirizzando definitivamente la gara in favore della squadra di Mister Lustrinelli.

Nel finale il punteggio è stato arrotondato dalla rete di Reichmuth, prima del rigore trasformato da Atangana.

In attesa della sfida tra San Gallo e Losanna, il Thun sale così a 52 punti in classifica, portando a 11 lunghezze il vantaggio sul Lugano secondo.