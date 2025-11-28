  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fattacci di giovedì Sei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

SDA

28.11.2025 - 20:27

Un tifoso dello Young Boys viene preso in consegna dai poliziotti durante la partita di ieri con l'Aston Villa a Birmingham.
Un tifoso dello Young Boys viene preso in consegna dai poliziotti durante la partita di ieri con l'Aston Villa a Birmingham.
Keystone

Dopo gli scontri provocati dai tifosi dello YB (Young Boys) durante la partita di calcio di Europa League ieri a Birmingham contro l'Aston Villa, sono stati arrestati complessivamente otto uomini. Lo ha comunicato questa sera la polizia delle West Midlands.

Keystone-SDA

28.11.2025, 20:27

28.11.2025, 20:31

Sei uomini sono stati arrestati questo pomeriggio all'aeroporto della città inglese. Secondo il comunicato, sono sospettati di aver aggredito un agente di polizia e di aver partecipato a violenti scontri.

Durante YB-Aston Villa. La cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys

Durante YB-Aston VillaLa cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys

Due tifosi dello YB erano già stati arrestati durante la partita, vinta con il risultato di 2:1 dai padroni di casa. Secondo quanto riferito dalla polizia, diversi tifosi della squadra bernese anno lanciato sedili dello stadio e monete contro i giocatori dell'Aston Villa e gli agenti di polizia. L'attaccante dell'Aston Villa Donyell Malen - autore delle due reti nel primo tempo - è stato colpito alla testa da un bicchiere di birra, come hanno mostrato anche le immagini televisive.

«La maggior parte degli spettatori era di buon umore, ma purtroppo una piccola minoranza di tifosi ospiti ha causato violenze e disturbato la partita», ha dichiarato l'ufficiale di polizia Paul Minor secondo un comunicato. «È stata avviata un'indagine e gli agenti stanno attualmente valutando le registrazioni delle body cam e delle telecamere di sorveglianza dello stadio».

Europa League. Young Boys sconfitto 2-1 a Villa Park: doppietta di Malen e rimonta sfiorata

Europa LeagueYoung Boys sconfitto 2-1 a Villa Park: doppietta di Malen e rimonta sfiorata

Secondo quanto riferito dallo YB, la situazione sarebbe degenerata dopo che il capitano Loris Benito, su ordine dell'arbitro, ha cercato il dialogo con i tifosi. I poliziotti, che stavano con le spalle rivolte al campo, avrebbero pensato che i tifosi volessero dirigersi verso il terreno di gioco. A quel punto sarebbero scoppiati i disordini. Lo YB sta provvedendo a «fare piena luce sui fatti».

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui
Infermiere condannato a 9 anni di carcere per abusi sessuali, sarà anche espulso

Altre notizie

National League. Lugano travolgente, 5-1 all'Ambrì nel terzo derby stagionale

National LeagueLugano travolgente, 5-1 all'Ambrì nel terzo derby stagionale

Copper Mountain. Gigante amaro per la Svizzera: Brennsteiner vince, Odermatt out

Copper MountainGigante amaro per la Svizzera: Brennsteiner vince, Odermatt out

Fondo. Nessun exploit svizzero a Ruka

FondoNessun exploit svizzero a Ruka

National League. Kyle Rau a Friborgo per un mese

National LeagueKyle Rau a Friborgo per un mese

Sci alpino. Lara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

Sci alpinoLara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

«Follia - un sogno». Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

«Follia - un sogno»Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

Video

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

27.11.2025

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Più video