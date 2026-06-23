Esattamente 20 anni fa, Philippe Senderos ha portato la Nazionale svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali con un colpo di testa contro la Corea del Sud. La sua esultanza con il volto insanguinato è ancora oggi un'immagine cult in Svizzera. E, come afferma lo stesso Senderos, è ancora ben ricordata anche in Corea del Sud.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 23 giugno 2006, nella partita della fase a gironi dei Mondiali contro la Corea del Sud, Philippe Senderos ha segnato un gol decisivo ed esultato nonostante il volto insanguinato.

Quel gol ha spianato la strada alla Svizzera verso gli ottavi di finale, la prima qualificazione dopo 12 anni, ed è diventato uno dei momenti simbolo della sua carriera.

Senderos ricorda ancora l'adrenalina alle stelle, la concentrazione sulla porta e la gioia per il passaggio del turno, mentre l'infortunio passava in secondo piano.

È un'immagine entrata nella storia del calcio svizzero.

Dopo il gol segnato nella partita del girone dei Mondiali contro la Corea del Sud il 23 giugno 2006, Philippe Senderos esulta con il volto insanguinato.

Alza il dito verso il cielo notturno di Hannover. Quel gol ha aperto la strada al primo passaggio agli ottavi di finale della Nati in un Mondiale dopo 12 anni.

Quando, vent'anni dopo, blue Sport gli mostra quella foto, Senderos rimane sorpreso: «Wow, vent'anni, come vola il tempo», dice ridendo. «Un momento speciale per tutta la Svizzera, ma anche per me», ricorda l'ex centrale.

Senderos esulta sanguinante per il suo gol. Imago

«L'adrenalina era alle stelle»

Del suo colpo di testa al 23esimo minuto Senderos non ricorda più ogni dettaglio: «Non ricordo molto, l'adrenalina era alle stelle. Sapevo che, se avessi attaccato la palla con grinta, avrei potuto fare qualcosa. Ho sfiorato il difensore, ma ero soprattutto felice per il gol. Sono corso in panchina il più velocemente possibile per poter tornare in campo.»

«Il fatto che sanguinassi non mi importava più di tanto», racconta Senderos. «La cosa più importante era il gol e il fatto che ci fossimo qualificati al turno successivo. Quella scena è diventata un po' un simbolo della mia carriera.»

E nemmeno gli avversari hanno dimenticato quel gol: «Di recente sono stato in Corea del Sud e volevo comprare delle magliette della nazionale per i miei figli in un negozio. I commessi mi hanno riconosciuto e si sono ricordati di quel momento», racconta Senderos ridendo.

Altro sui Mondiali