Africa 2025 sarà un affare tra il Senegal e il Marocco padrone di casa.

La finale della Coppa d’ I Leoni della Teranga si sono imposti per 1-0 sull’Egitto grazie alla rete al 78’ dell’ex Liverpool Sadio Mané, che ha sbloccato un match estremamente chiuso e con pochissimi pericoli per entrambi i portieri. E' stata ancor più avara di emozioni la semifinale tra Nigeria e Marocco, terminata 0-0 sia al 90’ che al 120’. Le Super Aquile hanno voluto mantenere un atteggiamento difensivo per portare il match ai rigori, ma nella serie dagli 11m è salito in cattedra Bounou.