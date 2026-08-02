Nonostante un accordo fino al 2028 sottoscritto solo il 7 giugno, Vladimir Petkovic e l'Algeria hanno optato per una risoluzione consensuale una volta terminato il Mondiale.

A riferirlo sono diversi media algerini e arabi, che sottolineano come alla base della decisione ci sia anche il rifiuto da parte dell’allenatore delle condizioni poste dalla Federcalcio, che prevedevano la rinuncia al proprio staff tecnico e l’obbligo di trascorrere tre settimane su quattro nel paese.

Petkovic si è avvalso della collaborazione del ticinese Davide Morandi, pure lui sul piede di partenza.