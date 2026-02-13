Dall'Europa arrivano nuove e dure critiche contro il progetto della FIFA di affidare l'organizzazione dei futuri Mondiali a una nuova società. Tra i più severi ci sono l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter e il primo ministro britannico Andy Burnham.

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Burnham e Blatter hanno preso posizione contro i piani della Federazione internazionale di vendere agli investitori una quota dei diritti commerciali delle proprie competizioni.

In base al progetto, i futuri Campionati del mondo verrebbero organizzati sotto l'egida di una nuova società, di cui la FIFA manterrebbe la maggioranza.

«Il calcio non appartiene agli investitori. Appartiene alle persone che riempiono le tribune, che stanno a bordo campo, settimana dopo settimana, con la pioggia e con il sole», ha affermato Burnham in un video pubblicato su Instagram.

«I Mondiali non sono un prodotto, sono la competizione più straordinaria del mondo. Non sono mai appartenuti a nessuno, tanto da poter essere venduti. Il calcio è sempre appartenuto ai tifosi e lo sarà per sempre».

In un messaggio pubblicato su X, Blatter è tornato ad attaccare il suo successore Gianni Infantino e il suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

«Lo stretto rapporto tra il presidente della FIFA e il presidente degli Stati Uniti ha assunto una dimensione finanziaria che arreca un danno considerevole al calcio. Nessuno ha il diritto di vendere il nostro sport», ha scritto l'ex presidente della FIFA.

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Secondo quanto riportato in precedenza dal quotidiano britannico «The Times», nei piani della FIFA sarebbero coinvolte anche persone vicine all'amministrazione statunitense di Donald Trump.

La reazione dell'UEFA non si è fatta attendere. Subito dopo la diffusione della notizia, la federazione europea ha espresso il proprio netto dissenso nei confronti del progetto della FIFA.

«L'anima e la guida del calcio non sono una merce di scambio – tanto meno in presenza di una totale mancanza di trasparenza su chi ne tragga profitto dal punto di vista finanziario. Nessuno di noi è proprietario del calcio. Il calcio non è in vendita alla FIFA», si legge nella dichiarazione dell'UEFA.

Il vicepresidente dell'UEFA: «Stiamo esagerando»

Anche il vicepresidente della UEFA, l'italiano Gabriele Gravina, ha criticato il progetto in un'intervista all'agenzia di stampa Ansa. «Stiamo esagerando. L'equilibrio, faticosamente costruito nel corso degli anni, tra il calcio come spettacolo e il calcio come grande passione popolare rischia di essere spazzato via da una visione orientata al profitto».

Gravina ha poi invitato tutte le confederazioni a prendere posizione: «Tutte le confederazioni devono agire di conseguenza».

Anche la Federcalcio inglese (FA) ha preso le distanze dall'iniziativa. In una dichiarazione alla BBC, ha affermato di non essere stata informata dei piani della FIFA prima che venissero resi pubblici.

Secondo la FIFA, gli investitori privati potranno acquisire circa il 20% della nuova società FFE, controllata dalla federazione mondiale e inizialmente valutata 20 miliardi di dollari. La società riunirà i diritti commerciali delle competizioni FIFA, tra cui i Mondiali maschili e femminili e il Mondiale per club.

La FIFA manterrà la quota di maggioranza e, stando a quanto dichiarato dalla stessa federazione, continuerà a controllare il calendario delle partite e tutte le questioni regolamentari. Anche le 211 federazioni affiliate riceveranno una quota minoritaria della nuova società, che potranno decidere se mantenere o vendere.

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