Vincenzo Italiano conosce la pressione europea, l'ha vissuta con la Fiorentina, prima, con il Bologna ora. «La pressione è un privilegio, dicono in tanti. E diciamo che, per quanto riguarda giocarsi un qualcosa di così importante, la posta in palio necessita grande impegno, attenzione e qualità»

Vincenzo Italiano e il suo Bologna devono affrontare la quarta forza di Premier League. KEYSTONE

Sull'avversario di serata, il tecnico dei felsinei ha parole di lode. «L'avversario è fortissimo. Avete visto il valore che ha l'Aston Villa, sia in Premier sia quello che ha dimostrato in questi anni in Europa: il loro allenatore questa competizione l'ha già vinta tante volte».

Unai Emery ha conquistato l'Europa League per ben tre volte di fila, sulla panchina del Siviglia.

«Per noi è un impegno difficile - continua Italiano - ma in 180 minuti, e non come nelle partite precedenti, speriamo di poter creare qualche chance in più per poterli mettere in difficoltà».

«Siamo felici di essere tra le 8 migliori di questo torneo, è un grande orgoglio e dobbiamo giocarci le nostre chance. Mi auguro che domani il pubblico ci dia una mano a espugnare... il Dall'Ara. Arriviamo con grande entusiasmo, aver vinto a Cremona ci ha permesso di prepararla bene».