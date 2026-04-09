Seguite la serata dei quarti di finale di Europa e Conference League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Iniziano le sfide
-
Buonasera e benvenuti su queste live-ticker
-
Le formazioni di Bologna e Aston Villa
-
Le formazioni Crystal Palace e Fiorentina
-
Il pre partita del Bologna
Vincenzo Italiano conosce la pressione europea, l'ha vissuta con la Fiorentina, prima, con il Bologna ora. «La pressione è un privilegio, dicono in tanti. E diciamo che, per quanto riguarda giocarsi un qualcosa di così importante, la posta in palio necessita grande impegno, attenzione e qualità»
Sull'avversario di serata, il tecnico dei felsinei ha parole di lode. «L'avversario è fortissimo. Avete visto il valore che ha l'Aston Villa, sia in Premier sia quello che ha dimostrato in questi anni in Europa: il loro allenatore questa competizione l'ha già vinta tante volte».
Unai Emery ha conquistato l'Europa League per ben tre volte di fila, sulla panchina del Siviglia.
«Per noi è un impegno difficile - continua Italiano - ma in 180 minuti, e non come nelle partite precedenti, speriamo di poter creare qualche chance in più per poterli mettere in difficoltà».
«Siamo felici di essere tra le 8 migliori di questo torneo, è un grande orgoglio e dobbiamo giocarci le nostre chance. Mi auguro che domani il pubblico ci dia una mano a espugnare... il Dall'Ara. Arriviamo con grande entusiasmo, aver vinto a Cremona ci ha permesso di prepararla bene».
-
Il pre partita della Fiorentina
Paolo Vanoli è consapevole della sfida che attende la sua Viola e ritiene che i suoi debbano affrontare la squadra da battere nella Conference League.
Interrogato dai giornalisti sul fatto che le Aquile siano le favorite ha dichiarato: «Sì, penso di sì, arrivano da una vittoria in FA Cup. Dobbiamo giocare con carattere e lucidità. È una bella sfida e ci permetterà di misurare la nostra crescita come squadra».
Moise Kean non potrà essere della partita. «Mi sarebbe piaciuto arrivare qui con la rosa al completo perché contro avversari come questi ho bisogno di tutti», ha dichiarato l'allenatore dei viola.
«Ma la parola «emergenza» non fa parte del mio DNA. Deve essere un'opportunità per chi ha giocato meno e per i giocatori più giovani. Se giochiamo come una squadra otterremo grandi risultati».
In conferenza stampa Vanoli ammette di aver studiato bene il Crystal Palace e il suo allenatore Oliver Glasner, che segue da vicino da un po’ di tempo. «Glasner si è già messo alla prova in Europa, la sua squadra è ben organizzata e si vede che le sue idee calcistiche risalgono ai tempi in cui era al Salisburgo».
-
Il Bologna di Freuler sfida l'Aston Villa!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, di scena a Barcellona e Leverkusen-Milan.