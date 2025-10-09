  1. Clienti privati
Calcio Serata storica per le Faroe

Swisstxt

9.10.2025 - 23:18

Faroe-Montenegro
Faroe-Montenegro
rsi.ch

La Nazionale delle Faroe ha vissuto una serata storica nelle qualificazioni ai Mondiali.

SwissTXT

09.10.2025, 23:18

09.10.2025, 23:19

La formazione di Klakstein ha sconfitto 4-0 il Montenegro, ottenendo la vittoria più ampia della sua storia in una partita ufficiale. Nello stesso Gruppo L Croazia (una partita in meno) e Cechia si sono lasciate sullo 0-0. In classifica hanno ora quattro punti di vantaggio sulle Faroe. L’Austria ha ottenuto la vittoria con più margine della sua storia battendo con un netto 10-0 San Marino. Sempre nel Gruppo H la Bosnia ha invece perso dei punti pareggiando per 2-2 in casa di Cipro.

