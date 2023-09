Okafor KEY

Il Milan ha centrato il 3o successo consecutivo in campionato battendo 2-0 a San Siro la Lazio.

A decidere la sfida sono state le reti messe a segno da Pulisic e Okafor, al secondo centro in Serie A. L'attaccante elvetico, subentrato a Giroud al 69', ha messo la vittoria in cassaforte all'88'. Come i rossoneri pure l'Inter ha conquistato i 3 punti, trionfando per 4-0 a Salerno. Protagonista assoluto all'Arechi è stato Lautaro Martinez, subentrato al 55' e autore di un poker. Nel pomeriggio ha vinto pure il Napoli, impostosi senza problemi con un rotondo 4-0 sul campo del Lecce.

