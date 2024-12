Timothé Cognat KEY

Timonthé Cognat non giocherà più in campionato in questo 2024.

Swisstxt

Il centrocampista francese del Servette è stato squalificato per due giornate per il fallo commesso al 59’ ai danni di Milton Valenzuela nell’incontro di domenica vinto 3-0 sul Lugano. Salterà anche la prima giornata del 2025 Noah Yannik. Il difensore del San Gallo deve infatti scontare tre turni per il rosso ricevuto nel weekend contro lo Young Boys.

Swisstxt