Le prestazioni in questa prima parte di stagione di Giotto Morandi, autore di 4 gol e 3 assist in 17 presenze in Super League con il Grasshopper, non sono passate inosservate.

In scadenza di contratto e tutt’altro che certo di prolungare la sua avventura con le Cavallette, il ticinese avrebbe riscontrato l’interesse di Servette e Basilea.

In particolare i ginevrini, stando al Blick, avrebbero mosso i primi concreti passi per assicurarsi le prestazioni del 25enne, che a questo punto potrebbe convincere la sua attuale società a venderlo già a gennaio per monetizzare.