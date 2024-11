Krasniqi KEY

La partita di cartello di Super League tra Servette e Zurigo si è chiusa in parità con il risultato di 1-1.

Swisstxt

Le reti sono giunte entrambe sul finale del primo tempo, con Cognat che ha risposto per i padroni di casa a Krasniqi. Grazie al punto ottenuto Brecher e compagni sono saliti momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica. Ad approfittare del risultato è stato il Basilea, vittorioso 4-1 a Yverdon, che ha agganciato al 2o posto, a -1 dal leader, i ginevrini e il Lugano. La compagine di Croci-Torti domenica a Berna potrà dunque cercare il sorpasso sul FCZ, sinonimo di vetta in SL.

Swisstxt