Il Servette deve dire addio ai sogni di gloria europei.

I ginevrini sono infatti stati eliminati agli ottavi di finale di Conference League dal Viktoria Plzen, vittorioso per 3-1 ai rigori nel ritorno davanti al proprio pubblico. Dopo oltre 210 minuti a reti inviolate ci sono infatti voluti i tiri dal dischetto per spezzare l’equilibrio tra la squadra di Weiler e i cechi. Dagli undici metri hanno però fallito Stevanovic, Severin e Tsunemoto, consegnando il biglietto per i quarti ai rivali. Increscioso episodio al 39’, con Frick colpito alla nuca da un bicchiere pieno proveniente dalla curva ceca.

