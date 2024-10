Servette fermato dal Lucerna, vetta della Super League condivisa con lo Zurigo Keystone

La 12a giornata di Super League si è chiusa con una mezza sorpresa.

Swisstxt

Il Servette è stato fermato sul 2-2 dal Lucerna, che non ha permesso ai ginevrini di tornare in vetta da soli. Allo Stade de Genève i padroni di casa sono partiti forte trovando il vantaggio con Stevanovic grazie a un illuminante passaggio smarcante di petto di Crivelli. In una partita giocata a viso aperto, sembrava delinearsi il Lucerna quale vincitore finale, ma bomber Kutesa ha deciso di regalare un punto ai suoi siglando l’8o gol stagionale. I granata ora condividono il 1o posto con lo Zurigo a 24 punti.

Swisstxt