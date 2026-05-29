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Mondiali Sesta convocazione per l'argentino Messi ai Mondiali

Swisstxt

29.5.2026 - 09:53

Leo Messi
Leo Messi
Keystone

Lionel Messi fa parte dei 26 convocati dell’Argentina al Mondiale.

SwissTXT

29.05.2026, 09:53

29.05.2026, 09:57

Sarà dunque il giocatore con più partecipazioni alla Coppa del Mondo al pari di Cristiano Ronaldo. Troverà al suo fianco una rosa composta in gran parte dai compagni coi quali ha trionfato in Qatar.

L’Albiceleste arriva ai nastri di partenza come una delle favorite per la vittoria finale e partirà dal gruppo J con Austria, Algeria e Giordania.

L’Olanda ha diramato l'elenco dei convocati. Tra essi figurano Memphis Depay e il vicecapocannoniere della Serie A Donyell Malen. Affronteranno Svezia, Tunisia e Giappone nel gruppo F.

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