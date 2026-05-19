Ronaldo KEY

Un nuovo record per Cristiano Ronaldo. A 41 anni l’attaccante dell’Al-Nassr figura tra i 27 convocati dal CT Roberto Martinez e parteciperà così al suo sesto Mondiale con il Portogallo, staccando il ristretto gruppo a quota 5, tra cui Lothar Matthaeus e Rafa Marquez.

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L’altro giocatore che potrebbe arrivare a quota 6 già in questa edizione nordamericana della Coppa del Mondo è manco a dirlo l’eterno rivale Lionel Messi.

Inseriti nel Gruppo K con Uzbekistan, Congo e Colombia, i lusitani, con CR7, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Leao, hanno una rosa di livello assoluto.