Tutto pronto a Dallas: sta per iniziare Francia-Spagna

Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, gli inni nazionali sono stati cantati e l'atmosfera al Dallas Stadium è quella delle grandi occasioni.

Francia e Spagna sono ora schierate e pronte per il calcio d’inizio.

In palio c’è un posto nella finalissima del Mondiale: tra pochi istanti comincia la semifinale.