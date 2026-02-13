Benvenuti al nostro live ticker della semifinale tra Francia e Spagna. A Dallas si affrontano due delle grandi favorite per il titolo mondiale, in una sfida che molti considerano una finale anticipata. Segui con noi la partita live.
Il match è iniziato!
Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, gli inni nazionali sono stati cantati e l'atmosfera al Dallas Stadium è quella delle grandi occasioni.
Francia e Spagna sono ora schierate e pronte per il calcio d’inizio.
In palio c’è un posto nella finalissima del Mondiale: tra pochi istanti comincia la semifinale.
Compagni nel club avversari in nazionale.
Imago
Francia e Spagna non si conoscono soltanto per le tante sfide degli ultimi anni.
In campo, infatti, ci saranno numerosi giocatori che durante la stagione condividono lo stesso spogliatoio, ma che questa sera si contenderanno un posto nella finale del Mondiale.
Il Barcellona è il club più rappresentato, con ben otto giocatori della Roja - tra cui , , e - ai quali si aggiunge il difensore francese .
sda
Luis de la Fuente vuole una Spagna protagonista fin dal primo minuto.
Nella conferenza stampa della vigilia il ct ha sottolineato come le due nazionali abbiano caratteristiche molto diverse, ma ha ribadito che l'obiettivo della Roja sarà quello di prendere in mano la partita.
«Vedremo sul campo chi riuscirà a imporre il proprio stile», ha dichiarato il tecnico spagnolo.
Manto erboso impeccabile per la prima semifinale.
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Quella di questa sera sarà già la nona partita del Mondiale disputata al Dallas Stadium.
Nonostante il calendario fitto e le temperature elevate registrate nelle ultime settimane, il terreno di gioco si presenta ancora in ottime condizioni.
In un torneo in cui diversi campi hanno fatto discutere, quello di Dallas non ha finora dato particolari problemi ai giocatori.
Un dettaglio tutt'altro che secondario in vista di una semifinale tra due squadre che puntano molto sul possesso palla, sulla qualità tecnica e sulla velocità delle combinazioni.
IMAGO/Bildbyran
Didier Deschamps prova a spostare la pressione sugli avversari. Alla vigilia della semifinale il commissario tecnico francese ha definito la Spagna la favorita, ricordando il percorso quasi perfetto compiuto dalla squadra di Luis de la Fuente in questo Mondiale.
«Non lo dico per mettergli pressione, basta guardare quello che hanno fatto finora», ha spiegato Deschamps.
«Sanno attaccare molto bene, ma anche difendere. Hanno subito un solo gol dall'inizio del torneo».
Buonasera e benvenuti al nostro live ticker della prima semifinale del Mondiale 2026. A
Dallas va in scena una sfida che profuma di finale anticipata: da una parte la Spagna, fin qui la squadra più convincente del torneo, dall'altra la Francia di Didier Deschamps, pronta a giocarsi l'ennesimo appuntamento con la storia.
Da Lamine Yamal a Kylian Mbappé, passando per Pedri, Ousmane Dembélé e tanti altri campioni, in campo ci saranno alcune delle stelle più luminose del calcio mondiale. In palio c'è un posto nella finalissima contro Inghilterra o Argentina.
Segui il match con noi!
Anche PSG, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Crystal Palace vedranno i propri compagni di squadra affrontarsi da avversari.
Per una sera, i legami di club lasceranno spazio a una rivalità che vale una finale mondiale.
Allo stesso tempo ha invitato i suoi a prestare la massima attenzione alle ripartenze francesi, che considera tra le più pericolose del torneo.
«È una semifinale mondiale, ogni errore può essere decisivo. Dovremo controllare la partita il più possibile ed essere cinici nelle due aree».
Nonostante gli elogi agli spagnoli, il ct francese si aspetta una sfida spettacolare tra due nazionali che uniscono grande qualità offensiva e solidità difensiva. «Entrambe sanno difendere molto bene: sarà una partita di altissimo livello.»
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