Il portiere può diventare l'eroe di un'intera nazione se riesce a parare uno o più rigori in una partita dei Mondiali, come è successo martedì sera a Kobel, in occasione del tiro dagli 11 metri del colombiano Cucho Hernandez. Ma dietro ogni parata si nasconde una vera e propria battaglia psicologica, come spiega l'ex numero uno di Sion, oggi consulente di blue Sport, Kevin Fickentscher.

Una parata durante i rigori può trasformarti in un eroe nazionale.

Yassine Bounou, il portiere marocchino, lo ha dimostrato ancora una volta.

Quattro anni dopo essere stato l’eroe di un intero Paese durante la serie di rigori contro la Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, il portiere dell’Al-Hilal ha bissato l’impresa questa settimana contro l’Olanda, compiendo in particolare una parata incredibile sul rigore di Crysenco Summerville.

Proprio come Emiliano Martinez nella finale dei Mondiali del 2022 o Yann Sommer contro la Francia agli Europei del 2021, l’ultimo baluardo riveste un ruolo fondamentale quando l’esito di una partita si decide oltre i 120 minuti.

Il nostro consulente ed ex portiere dell’FC Sion, Kevin Fickentscher, ha affrontato una cinquantina di rigori nel corso della sua carriera.

Un’esperienza che gli permette di analizzare gli aspetti psicologici di una situazione in cui il portiere svolge un ruolo ben più importante di quanto si pensi.

Kevin Fickentscher, il portiere è davvero il protagonista di una serie di rigori?

«Il portiere è un protagonista fondamentale. È addirittura la risorsa numero uno della sua squadra. C’è tutta la preparazione prima della partita, con le analisi dei tiratori e gli appunti che ormai si vedono sulla borraccia. Oggi tutte le squadre analizzano i rigori degli avversari.»

«Ma il portiere ha anche l’obiettivo di ottenere un vantaggio psicologico sul tiratore e di destabilizzarlo con due o tre piccoli accorgimenti.»

Come può, appunto, ribaltare questo vantaggio psicologico a suo favore?

«Ci sono due cose che chiedo ai miei portieri (ndr: Kevin Fickentscher è l’allenatore dei portieri della squadra Under 17 dell’FC Sion).»

«La prima è di far aspettare il tiratore. Deve essere già in posizione prima di te, pronto a tirare. Voi dovete essere gli ultimi a prendere posizione sulla linea, per costringerlo ad aspettare.»

«Jordan Pickford lo faceva molto bene, in particolare contro la Svizzera durante gli Europei 2024. Prendeva posizione solo quando il tiratore era già pronto. Questo può bastare a fargli perdere il ritmo.»

«La seconda è quella di recitare un po’. Parlargli, scherzare, mostrargli volutamente un certo lato... Emiliano Martinez è un maestro in questo campo.»

«O riesce a far perdere la concentrazione al tiratore, oppure si assicura già un vantaggio psicologico. È anche per questo che è molto forte. Alcuni diranno che non è molto corretto, ma questo può chiaramente influenzare una sessione.»

Alcuni portieri hanno una presenza più imponente rispetto ad altri...

«Sì. Ci sono portieri che occupano naturalmente più spazio. Non solo per la loro statura, ma anche per la loro aura. Hugo Lloris, ad esempio, veniva talvolta criticato perché non emanava quella presenza. Al contrario, Emiliano Martinez incute rispetto. È provocatorio, occupa lo spazio e mette ulteriore pressione sui tiratori.»

Che importanza attribuisce al lavoro di preparazione?

«È enorme. Ho sempre voluto conoscere le statistiche degli ultimi tre tentativi dei possibili tiratori. Ma non ne fermavo quasi nessuno (ride).»

«Così un giorno, durante una partita a San Gallo, ho detto all’allenatore che non avrei guardato quelle informazioni. Ho seguito l’istinto e lì l’ho parata. In campo ci sono sempre piccoli segnali che guidano la tua scelta.»

È possibile, ad esempio, capire da quale parte tirerà l'avversario basandosi sulla sua rincorsa?

«Sì. Stefan Lehmann, ad esempio, si basava moltissimo sulle statistiche. Osservava in particolare il primo passo del tiratore, che spesso indicava il lato opposto del tiro. Se parte con il piede sinistro, tira a destra. Non era una scienza esatta, ma era efficace.»

Si nota inoltre che la tecnica dei tiratori si è evoluta negli ultimi anni…

«Esatto. Sempre più tiratori aspettano la reazione del portiere. Bisogna quindi avere la forza mentale di aspettare fino all’ultimo momento prima di tuffarsi.»

«Secondo me, quasi l’80% dei tiratori guarda il portiere prima di scegliere da che parte tirare.»

«Per l’attaccante non è facile allenarsi in questo senso. Durante gli allenamenti non si hanno né i 120 minuti nelle gambe, né la pressione del pubblico, né tutto il contesto emotivo di una Coppa del Mondo.»

In questa situazione, il portiere è quindi sottoposto a meno pressione rispetto al tiratore e non può che diventare l'eroe della partita?

«Quasi. Una serie di rigori è una situazione in cui il portiere non può praticamente che uscirne vincitore. Se para uno o due rigori, diventa l’eroe. Se i tiri sono imparabili, si dirà semplicemente che erano ben tirati. D’altra parte, i tiri parabili, quelli lì, devi fermarli.»

«Poi, a volte, si vedono anche portieri che non hanno paura di assumersi le proprie responsabilità e di andare a tirare loro stessi. Mi viene in mente Manuel Neuer nella finale di Champions League (ndr: contro il Chelsea nel 2012).»

Con Gregor Kobel tra i pali, la Svizzera sembra avere un portiere in grado di fare la differenza in questo Mondiale?

«Gregor Kobel è alto, occupa molto spazio. È una vera risorsa per la Svizzera. Da questo punto di vista, possiamo stare tranquilli.

«Yann Sommer era più basso, ma anche lui possedeva quell’aura. Sapeva mettere sotto pressione l’avversario.»

«Se la Svizzera dovesse arrivare ai rigori, sarà fondamentale che Gregor Kobel riesca a instaurare quel rapporto di forza psicologico con il giocatore che si avvicina al dischetto.»