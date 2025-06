Kane KEY

PSG e Bayern si affronteranno ai quarti di finale del Mondiale per Club in una sfida che promette spettacolo.

Swisstxt

I parigini hanno superato facilmente l'Inter Miami 4-0 mettendo tutto in chiaro già nel primo tempo trascinati dalla doppietta di Neves. Nella ripresa Messi e compagni hanno cercato di contrastare il dominio degli uomini di Luis Enrique, senza tuttavia incidere. Meno agevole il compito del Bayern con il Flamengo, che si è però dovuto inchinare per 4-2. Avanti 2-0 dopo 9' e poi 3-1, i tedeschi si sono fatti avvicinare due volte ma non riprendere. Protagonista Kane con due reti.