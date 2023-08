Bomber

Shaqiri si conferma in un ottimo periodo di forma.

Il fantasista elvetico è infatti andato in rete ancora una volta per i Chicago Fire nell'1-1 con il Puebla in Leagues Cup.

Il club di Mansueto ha così ottenuto il primo posto nel proprio girone sinonimo di sedicesimi di finale. In campo c'erano pure i due ex-Lugano Haile-Selassie (uscito al 66') e Doumbia.

Swisstxt