Il nuovo capocannoniere Shaqiri: «È bello poter guardare di nuovo dall'alto»

Shaqiri: “È bello poter guardare di nuovo dall'alto” 25.11.2024

Xherdan Shaqiri trasforma un calcio di punizione direttamente contro il Servette, segna altri due gol e spedisce il Basilea in testa alla classifica. Ma il rientrante è tutt'altro che soddisfatto: «In questa stagione può succedere di tutto».

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Xherdan Shaqiri segna tre gol e fa vincere il Basilea per 3 a 1 contro il Servette. I renani tornano in vetta alla Super League dopo tanto tempo.

«Ora è importante continuare così. Poi tutto può succedere in questa stagione», dice la stella dell'FCB, che probabilmente sogna già il titolo del campionato.

Fabio Celestini ha guidato l'FCB dall'ultimo posto al primo in un solo anno. «È una sensazione incredibile», dice l'allenatore. Mostra di più

Xherdan Shaqiri «on fire»! Il rientrante segna tre gol nella partita casalinga contro il Servette, decidendo da solo la partita e mandando l'FC Basilea in testa alla classifica.

Sebbene Shaqiri abbia fatto la sua prima apparizione per l'FCB dal suo ritorno solo nella quinta giornata di Super League, dopo la quindicesima è già il capocannoniere del campionato con 12 gol in 11 partite (5 gol, 7 assist).

«È un grande giorno per noi. Nelle ultime partite abbiamo faticato contro le grandi squadre, ma oggi è stato un buon test per noi. Sono felice che siamo riusciti a ribaltare la partita», ha dichiarato Shaqiri in un'intervista rilasciata a blue Sport dopo la partita.

Per la prima volta dal suo ritorno a Basilea, l'ex stella internazionale ha potuto festeggiare un gol davanti ai propri tifosi. «È stato importante per me segnare un gol per la prima volta in questo bellissimo stadio», ha detto il 33enne.

Vivere queste emozioni è stato uno dei motivi del suo ritorno: «Volevo davvero tornare a casa. Perché quando sei a casa, puoi superare te stesso. Si vede che mi piace di nuovo il calcio. E con l'FC Basilea le cose stanno migliorando! Ora è importante continuare così. Allora tutto può accadere in questa stagione».

Dal fondo della classifica alla leadership sotto Celestini

Grazie a questa vittoria, l'FCB è in testa alla Super League per la prima volta dopo ben tre anni. «È davvero bello poter guardare di nuovo dall'alto ed essere di nuovo in vetta con il Basilea», dice Shaqiri.

È un bel momento da assaporare. «Ma è solo un'istantanea. La cosa più difficile nel calcio è mantenere la costanza e restare in alto il più a lungo possibile».

I fatti e le cifre dell'ascesa dell'FCB. blue Sport

Fabio Celestini parla anche di una «sensazione incredibile». Ricordiamo infatti che quando il romando è subentrato come allenatore, quasi esattamente un anno fa, il Basilea era in fondo alla classifica: «Essere di nuovo primi dopo molte settimane o anni è incredibile».

L'allenatore ha un elogio speciale per la sua superstar«: «Xherdan è un giocatore importante per noi. Non solo durante le partite, ma anche in allenamento e nello spogliatoio. La sua mentalità vincente è esattamente ciò di cui hanno bisogno i nostri giovani giocatori».

Poi conclude: «Shaqiri è incredibile!».