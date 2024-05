In campo 90' senza pungere Imago

Il primo derby svizzero stagionale del campionato di MLS è andato al St.

Louis City di Roman Buerki, capace di battere 3-1 i Chicago Fire di Xherdan Shaqire e l’ex Lugano Allan Arigoni. Per il fantasista rossocrociato, che era uscito per un infortunio al 28’ nella sfida persa contro Real Salt Lake lo scorso 21 aprile, si è trattato del rientro da titolare e, pur senza incantare, ha giocato tutto l’incontro. Una prestazione rassicurante in vista di Euro 2024, ma meno convincente per i Fire che occupano la penultima posizione in Eastern Conference (due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte).

Swisstxt