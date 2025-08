Xherdan Shaqiri beim Saisonstart genervt von Manndeckung – setzt auch YB auf das Rezept? 05.08.2025

Xherdan Shaqiri ha avuto un inizio di stagione difficile in Super League: poche azioni con la palla, molta frustrazione e difesa a uomo. L'YB, mercoledì sera, potrebbe anche schierare un marcatore speciale per lui.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Xherdan Shaqiri è ancora alla ricerca della forma della scorsa stagione. Il Basilea ha subito una sconfitta per 2:1 a San Gallo nell'esordio stagionale. Il folletto non è riuscito a segnare, ma è anche stato ammonito per aver trattenuto la maglia di un avversario.

I renani hanno vinto la seconda partita contro il GC, ma il capitano è stato ancora una volta una figura pallida in campo. Il playmaker ha addirittura effettuato il secondo minor numero di tocchi di palla tra gli esterni della squadra.

Grazie a un calcio di punizione, che Philip Otele ha messo in porta, il capitano può ancora far sentire la sua presenza a livello statistico.

Tuttavia, la sua influenza all'inizio del campionato non è più così impressionante come lo era l'anno scorso, quando il 125 volte nazionale era la figura dominante della Super League.

«Non è ancora in sintonia con il flusso. Contro il GC ha avuto un'ombra con Hassane, che continuava a marcarlo stretto. A San Gallo ha avuto un Neziri che lo ha sorvegliato molto bene per 90 minuti. Questo a volte è frustrante per Shaq», analizza l'esperto di blue Sport Philippe Montandon.

Non è una situazione facile nemmeno per il suo nuovo coach Ludovic Magnin: «Come allenatore devi avere una certa sensibilità. Cosa posso chiedergli? Poi inizia a essere insoddisfatto».

«La marcatura a uomo di Shaqiri dovrebbe essere un problema per gli arbitri»

Magnin ha difeso il suo giocatore chiave in un'intervista alla SRF e ha sottolineato: «La marcatura a uomo di Shaqiri dovrebbe essere un problema anche per gli arbitri». Il francese ha detto che c'è stato un numero estremo di falli contro di lui.

Il giocatore del GC Imourane Hassane si aggrappa a Xherdan Shaqiri come uno zaino. IMAGO/Steinsiek.ch

Anche Rolf Fringer ha notato che le squadre attualmente giocano «un po' più duramente» contro l'ex di Bayern, Inter, Liverpool e Lione. «Deve digerire tutto questo, anche se bisogna proteggerlo come arbitro, in modo che rimanga un gioco leale», dice, aggiungendo: «Ma deve comunque lamentarsi di meno e concentrarsi di più sul gioco».

Anche l'YB lo marcherà a uomo?

Il Basilea ospiterà lo Young Boys mercoledì sera. Le due grandi favorite per il campionato si affronteranno al St. Jakob-Park. La domanda è se anche l'allenatore dell'YB Giorgio Contini metterà sotto osservazione il 33enne.

In Edimilson Fernandes avrebbe tra le sue fila un giocatore che conosce bene l'ex Chicago Fire e che ha anche la necessaria durezza nei tackle.

O magari l'ex assistente di Yakin si affiderà ai punti di forza dei suoi ragazzi e giocherà con il suo consueto 4-4-2.

Potrete scoprire quale formula sceglierà Contini in diretta su Blue Sport a partire dalle 20.30.