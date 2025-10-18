  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco la sua risposta Shaqiri potrebbe ipotizzare un ritorno in Nazionale per i prossimi Mondiali?

Luca Betschart

18.10.2025

Xherdan Shaqiri ha escluso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026.
Xherdan Shaqiri ha escluso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026.
Foto: Keystone

Un mese fa l'allenatore della Nazionale svizzera Murat Yakin aveva spiegato perché il tempo di Xherdan Shaqiri nella Nati era definitivamente finito, nonostante tutti i suoi meriti. Ora anche il capitano dell'FCB ha chiuso definitivamente la porta e spiega il perché in un'intervista.

Redazione blue Sport

18.10.2025, 18:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo che Murat Yakin ha chiuso il capitolo Shaqiri, lo stesso attaccante dell'FCB esclude la sua partecipazione alla Coppa del Mondo del prossimo anno.
  • Il renano ritiene che il ritiro dalla Nazionale svizzera sia arrivato al momento giusto: «È come un lavoro in più, un peso in più è stato tolto».
  • Shaqiri non è del tutto soddisfatto delle sue prestazioni con il Basilea fino a questo momento della stagione: «Sono consapevole di aver fatto anche qualche brutta partita».
Mostra di più

Nel programma «Heimspiel» di blue Sport, Murat Yakin ha chiuso definitivamente il capitolo Nazionale per Xherdan Shaqiri circa un mese fa.

Ha riflettuto attentamente sulla situazione del suo ritiro dalla Nati insieme a coloro che lo circondano. «Alla fine, probabilmente, ha pensato tra sé e sé che come riserva non sarebbe più venuto», dice Yakin, sottolineando: «Poi bisogna andare avanti. Per me è successo un anno fa. Ed è finita».

Anche per il calciatore la questione è chiusa. In un'intervista rilasciata al quotidiano «Tages-Anzeiger», al 125 volte Nazionale è stata chiesta la possibilità di giocare la Coppa del Mondo la prossima estate: «No, lo escludo».

È entusiasta di ogni partita, ma da tifoso. «Sono pieno di emozioni. Potrei anche andare in Kosovo per l'ultima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo come spettatore», ha detto il capitano del Basilea.

Ma il suo ritiro dalla Nazionale è arrivato al momento giusto. «È come se si fosse tolto un ulteriore lavoro, un ulteriore peso. Mi aiuta a lavorare col mio club. Durante la pausa della Nazionale, ora posso rallentare e recuperare. Ma non te ne rendi conto prima, quando giochi da anni e non conosci altro», spiega l'attuale capocannoniere della Super League.

«Qualche prestazione negativa» col Basilea

Nonostante i quattro gol e i quattro assist in otto partite, Shaqiri non è completamente soddisfatto delle sue prestazioni con i rossoblù in questa stagione.

«Sono critico al riguardo. So benissimo di aver fatto anche io delle brutte figure. E non è solo il pubblico a dirlo, ho anche degli standard elevati quando si tratta di me stesso», dice il capitano.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Attenti a «Toni», il radar che non fa sconti ai turisti dello shopping
La casa di «Dawson's Creek» è in vendita: «Era la vera star della serie»
Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

Altre notizie

Skater hockeySayaluca sull'1-0 in semifinale contro il Malcantone

Tennis. Rune deve rinunciare agli Swiss Indoors di Basilea

TennisRune deve rinunciare agli Swiss Indoors di Basilea

«T20I Tri-Nation Series». Atleti uccisi in un attacco in Pakistan, l'Afghanistan lascia il torneo di cricket

«T20I Tri-Nation Series»Atleti uccisi in un attacco in Pakistan, l'Afghanistan lascia il torneo di cricket

Tennis. Il ticinese Bertola a un passo dal torneo di Basilea

TennisIl ticinese Bertola a un passo dal torneo di Basilea

Premier League. Il Nottingham Forest di Ndoye cambia di nuovo allenatore

Premier LeagueIl Nottingham Forest di Ndoye cambia di nuovo allenatore

Calcio. Bundesliga, Elvedi 292 presenze

CalcioBundesliga, Elvedi 292 presenze

Video

Barcelona - Girona 2-1

Barcelona - Girona 2-1

LALIGA | 9ème journée | Saison 25/26

18.10.2025

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 10° turno | stagione 25/26

17.10.2025

Barcelona - Girona 2-1

Barcelona - Girona 2-1

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Più video