Xherdan Shaqiri ha escluso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026. Foto: Keystone

Un mese fa l'allenatore della Nazionale svizzera Murat Yakin aveva spiegato perché il tempo di Xherdan Shaqiri nella Nati era definitivamente finito, nonostante tutti i suoi meriti. Ora anche il capitano dell'FCB ha chiuso definitivamente la porta e spiega il perché in un'intervista.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo che Murat Yakin ha chiuso il capitolo Shaqiri, lo stesso attaccante dell'FCB esclude la sua partecipazione alla Coppa del Mondo del prossimo anno.

Il renano ritiene che il ritiro dalla Nazionale svizzera sia arrivato al momento giusto: «È come un lavoro in più, un peso in più è stato tolto».

Shaqiri non è del tutto soddisfatto delle sue prestazioni con il Basilea fino a questo momento della stagione: «Sono consapevole di aver fatto anche qualche brutta partita». Mostra di più

Nel programma «Heimspiel» di blue Sport, Murat Yakin ha chiuso definitivamente il capitolo Nazionale per Xherdan Shaqiri circa un mese fa.

Ha riflettuto attentamente sulla situazione del suo ritiro dalla Nati insieme a coloro che lo circondano. «Alla fine, probabilmente, ha pensato tra sé e sé che come riserva non sarebbe più venuto», dice Yakin, sottolineando: «Poi bisogna andare avanti. Per me è successo un anno fa. Ed è finita».

Anche per il calciatore la questione è chiusa. In un'intervista rilasciata al quotidiano «Tages-Anzeiger», al 125 volte Nazionale è stata chiesta la possibilità di giocare la Coppa del Mondo la prossima estate: «No, lo escludo».

È entusiasta di ogni partita, ma da tifoso. «Sono pieno di emozioni. Potrei anche andare in Kosovo per l'ultima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo come spettatore», ha detto il capitano del Basilea.

Ma il suo ritiro dalla Nazionale è arrivato al momento giusto. «È come se si fosse tolto un ulteriore lavoro, un ulteriore peso. Mi aiuta a lavorare col mio club. Durante la pausa della Nazionale, ora posso rallentare e recuperare. Ma non te ne rendi conto prima, quando giochi da anni e non conosci altro», spiega l'attuale capocannoniere della Super League.

«Qualche prestazione negativa» col Basilea

Nonostante i quattro gol e i quattro assist in otto partite, Shaqiri non è completamente soddisfatto delle sue prestazioni con i rossoblù in questa stagione.

«Sono critico al riguardo. So benissimo di aver fatto anche io delle brutte figure. E non è solo il pubblico a dirlo, ho anche degli standard elevati quando si tratta di me stesso», dice il capitano.