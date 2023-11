Xherdan Shaqiri Ti-Press

Esattamente come lo scorso anno Xherdan Shaqiri si terrà in forma con il Lugano in vista dei prossimi importanti appuntamenti della Nazionale svizzera.

L'elvetico dei Chicago Fire, squadra di proprietà del presidente bianconero Joe Mansueto, ha terminato il suo campionato il 22 ottobre e, visto che la sua convocazione con la Nazionale non è in dubbio, ha bisogno di allenarsi per farsi trovare pronto nelle sfide contro Israele, Kosovo e Romania.

«Ringrazio il Lugano, sono lieto di tornare a Cornaredo per preparare i prossimi importanti impegni», ha commentato il 32enne.

