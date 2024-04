Ottima partita KEY

Xherdan Shaqiri si è caricato sulle spalle i Chicago Fire, conducendoli al successo contro la Houston Dynamo.

Nel 2-1 del Soldier Field, che ha visto in campo per 90’ anche il ticinese Arigoni, il rossocrociato è risultato decisivo aprendo le marcature su rigore al 10’ e fornendo uno splendido assist in profondità per il gol partita di Gutierrez al 78’.

