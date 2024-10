Shaqiri KEY

Xherdan Shaqiri è stato il grande protagonista della roboante vittoria per 6-1 del Basilea in casa del Winterthur.

Swisstxt

Il fantasista ha realizzato la terza rete per i renani e propiziato la quinta direttamente da calcio d'angolo, fornendo inoltre gli assist per i gol di Kevin Carlos, Traoré e Baró. XS non segnava in SL da oltre 12 anni. Nell'altra sfida delle 18h00 il Losanna ha sconfitto 3-0 il GC grazie a Sanches, Mouanga e Dussenne.

