Shaqiri viene provocato: «Non hai le palle»

Xherdan Shaqiri non si lascia provocare Imago

Nel duello tra i Chicago Fire e Minnesota, Xherdan Shaqiri e Dayne St. Clair si affrontano dal dischetto. Il portiere avversario fa di tutto per distrarre la stella della Nati.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la partita tra Minnesota e Chicago, al fresco entrato in campo Xherdan Shaqiri viene concesso un calcio di rigore.

Il portiere avversario cerca di distrarlo con giochi mentali e frasi provocatorie, tuttavia la stella della Nazionale svizzera non si irrita e segna. Mostra di più

Xherdan Shaqiri è sotto i riflettori nella Coppa dei Campioni del Nordamerica, ma la stella della Nazionale è costretta a guardare la partita dalla panchina per un'ora abbondante. Poi entra in campo ed è lui, subito, a battere il calcio di rigore per la sua squadra al 69° minuto.

Il portiere di Minnesota, Dayne St. Clair, cerca di disturbare la fase di concentrazione dello svizzero con giochi mentali. «Non hai le palle», sogghigna tra l'altro il canadese a Shaq, che gli fa un gesto con la mano come a dire: «Parli troppo».

Chirping between Xherdan Shaqiri and Dayne St. Clair before Shaqiri buries the penalty 👀 pic.twitter.com/TlQCcAEiLX — Tom Bogert (@tombogert) July 28, 2023

Per un professionista navigato come Shaqiri, queste chiacchiere non sono degne di nota. Non c'è da stupirsi, dopotutto: il 31enne ha disputato centinaia di partite sui palcoscenici più grandi del calcio internazionale e per farlo innervosire ci vuole altro.

Shaqiri dà la risposta giusta

L'ex giocatore di Liverpool, Bayern e Inter spedisce il pallone in rete in modo deciso, il portiere va in direzione opposta. In seguito, Sha prende la palla e la mostra all'avversario. Vittoria ai punti nel duello privato per il numero 10 di Chicago.

Xherdan Shaqiri levels it up from the penalty spot. #CF97 pic.twitter.com/lXEcudoK1a — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2023

Shaqiri non ha solo segnato al rete del momentaneo pareggio. Al 79° minuto, ad esempio, ha dato il via all'azione che ha permesso ai suoi di riagguantare il secondo pareggio. Ancora presente anche nell'azione che ha portato al gol della vittoria per Chicago.

L'elvetico è stato presente in tutti e tre i gol della sua squadra: non male per un jolly che ha giocato solo mezz'ora di partita.