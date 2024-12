Murat Yakin KEY

La FIFA ha già svelato il calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La Svizzera aprirà e chiuderà la sua campagna contro il Kosovo: il 5 settembre giocherà in casa mentre il 18 novembre terminerà in trasferta. Nel mezzo, durante le 3 finestre previste per questi incontri, ci saranno i confronti con Slovenia e Svezia. Contro i balcanici gli elvetici saranno impegnati su suolo amico l’8 settembre e in trasferta il 13 ottobre, mentre con gli scandinavi prima si affronterà il viaggio verso nord il 10 ottobre e poi si ospiteranno i vichinghi il 15 novembre.