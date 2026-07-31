Il piano di Gianni Infantino per aprire la FIFA agli investitori privati gli si è ritorto contro nel giro di pochi giorni. Ora anche un consulente della sua cerchia ristretta si è dimesso in segno di protesta, usando parole durissime.

Secondo quanto riportano l'agenzia di stampa «AP» e «Sky News», il presidente della FIFA avrebbe perso uno dei suoi più stretti collaboratori nella controversia sui piani per coinvolgere investitori privati.

Carlos Cordeiro, consulente di alto livello della federazione mondiale, si è dimesso in segno di protesta contro il progetto.

Lo statunitense aveva recentemente rappresentato la FIFA nella task force della Casa Bianca dedicata ai Mondiali del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

KEYSTONE

«Mai stato coinvolto nel progetto»

«In qualità di consulente capo del presidente della FIFA, ex banchiere e appassionato di calcio da sempre, non posso restare a guardare mentre la FIFA prende in considerazione la vendita di una quota dei Mondiali», ha scritto l'ex presidente della Federcalcio statunitense, che collabora con la FIFA dal 2021.

Cordeiro ha inoltre precisato di non essere mai stato coinvolto nel progetto e di opporvisi con fermezza.

«È un pessimo affare per le federazioni affiliate alla FIFA, un pessimo affare per il calcio e un pessimo affare per il futuro a lungo termine di questo sport», ha aggiunto.

Secondo «AP», nelle ultime settimane il dirigente si era recato più volte alla Casa Bianca per incontri di lavoro. Ex socio della banca d'investimenti Goldman Sachs, Cordeiro è considerato un esperto di operazioni finanziarie.

Cresce l'opposizione ai piani di Infantino

La FIFA guidata da Gianni Infantino ha annunciato l'intenzione di raccogliere miliardi di dollari attraverso la possibile cessione di una quota dei propri diritti commerciali, compresi quelli legati ai Mondiali.

L'iniziativa ha però incontrato una forte opposizione. Diverse federazioni hanno espresso il proprio dissenso e quelle affiliate alla UEFA hanno annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA qualora il progetto dovesse essere portato avanti.

Secondo le informazioni disponibili, la FIFA avrebbe fissato al 19 settembre il termine per approvare l'accordo con gli investitori, promettendo alle federazioni un pagamento straordinario. A

llo stato attuale, però, e sulla base delle dichiarazioni pubbliche, Infantino non disporrebbe più della maggioranza necessaria all'interno della FIFA per far passare il progetto.

Potrebbe interessarti anche: