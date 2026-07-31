Il Milan e il calcio italiano sono in lutto per la scomparsa di Franco Baresi. Lo storico difensore e capitano rossonero è morto a 66 anni, lasciando un'eredità fatta di trofei, fedeltà e oltre vent'anni con la maglia rossonera.

Milan e calcio italiano in lutto Si è spento a soli 66 anni Franco Baresi, icona rossonera

Hai fretta? blue News riassume per te Franco Baresi è morto a 66 anni: il Milan ha annunciato la scomparsa dello storico difensore e capitano con un commosso messaggio di cordoglio.

Una carriera irripetibile: con i rossoneri ha giocato 719 partite, vinto sei Scudetti e tre Coppe dei Campioni, conquistando anche il Mondiale 1982 con l'Italia.

Una bandiera milanista fino alla fine: dopo il ritiro è rimasto legato al club, con una breve parentesi da direttore tecnico del Fulham nel 2002 come unica esperienza lontano da Milanello. Riepilogo creato con

Il Milan e il calcio italiano piangono Franco Baresi. Lo storico difensore e capitano rossonero si è spento all'età di 66 anni, compiuti lo scorso 8 maggio. A dare la notizia è stato il club, che ha salutato una delle figure più iconiche della propria storia.

Operato nell'agosto 2025 per l'asportazione di una nodulazione polmonare, Baresi era recentemente tornato a San Siro ed era stato anche tra gli ultimi tedofori della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Franco Baresi in azione. Imago

Il ricordo del Milan

Nel messaggio pubblicato dal club rossonero si legge: «La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura».

Con la maglia del Milan ha collezionato 719 presenze, conquistando sei scudetti e tre Coppe dei Campioni/Champions League. Con la Nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha conquistato il Mondiale del 1982, pur senza scendere in campo durante il torneo.

Una carriera legata ai colori rossoneri

Nato calcisticamente nell'Unione Sportiva Oratorio di Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi entrò nelle giovanili del Milan nel 1974 dopo essere stato scartato dall'Inter, la squadra per cui tifava da ragazzo.

L'esordio in Serie A arrivò il 23 aprile 1978 grazie a Nils Liedholm. Pochi anni dopo, a soli 22 anni, ricevette la fascia da capitano, diventando il leader di una squadra destinata a segnare un'epoca.

Negli anni successivi attraversò anche momenti difficili, come le due retrocessioni del Milan e un lungo stop causato da un virus. Rimase però sempre fedele al club, rifiutando le offerte di altre società.

Franco Baresi (4° da sinistra) abbraccia Frank Rijkaard. Imago

I trionfi e l'eredità

Con l'arrivo di Silvio Berlusconi nel 1986 e di Arrigo Sacchi nel 1987, Baresi fu uno dei pilastri del Milan che dominò in Italia e in Europa insieme a campioni come Gullit, Van Basten e Rijkaard. Sotto la guida di Fabio Capello arrivarono poi altri quattro scudetti e la Champions League del 1994.

Con la Nazionale disputò anche la finale del Mondiale 1994 contro il Brasile. L'errore dal dischetto nella serie dei rigori e il suo pianto al termine della partita rimasero tra le immagini simbolo di quella notte.

Baresi chiuse la carriera nel 1997. Il Milan ritirò la maglia numero 6 in suo onore. Dopo la breve esperienza da direttore tecnico del Fulham nel 2002, tornò al Milan, dove ricoprì diversi incarichi dirigenziali e tecnici fino a diventare vicepresidente onorario del club.