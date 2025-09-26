Billy Vigar era entrato nell'accademia dei Gunners all'età di 14 anni. Arsenal FC

Il calcio inglese è in lutto: l'ex giocatore delle giovanili dell'Arsenal Billy Vigar è morto a soli 21 anni in seguito a un tragico incidente durante una partita.

Redazione blue Sport Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Billy Vigar si è scontrato con un muro di cemento durante una partita del Chichester City.

Il 21enne è rimasto in coma indotto per diversi giorni e ora è morto in ospedale.

L'Arsenal e la Federcalcio inglese, così come appassionati e addetti ai lavori, sono rimasti scioccati dalla notizia. Mostra di più

Un tragico incidente ha scosso il calcio inglese: Billy Vigar, 21 anni, fino a qualche anno fa considerato un grande talento delle giovanili dell'Arsenal, è morto dopo aver subito un grave trauma cranico.

Lo scorso fine settimana Vigar stava giocando per il suo nuovo club, il Chichester City, nella Isthmian League, quando, nelle prime fasi della partita, si è scontrato con un muro di cemento a bordo campo mentre cercava di tenere un pallone in gioco. La partita è stata interrotta dopo 15 minuti.

Il 21enne è stato ricoverato in ospedale, operato e posto in coma farmacologico.

Giovedì il suo club ha confermato che il giocatore è deceduto a causa delle ferite riportate. «La sua famiglia è devastata dal fatto che ciò sia accaduto mentre stava praticando lo sport che amava», ha dichiarato il Chichester in un comunicato.

Gli omaggi dell'Arsenal e della FA

Vigar era originario del Sussex ed era entrato nell'accademia dei Gunners all'età di 14 anni. Ha firmato un contratto da professionista nel 2022, ma è stato ceduto in prestito al Derby County e all'Eastbourne senza giocare prima di lasciare il club nell'estate del 2024.

Il club gli ha reso omaggio in un comunicato: «Tutti all'Arsenal sono devastati dalla scioccante notizia della scomparsa di Billy Vigar. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Billy».

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Anche la Federcalcio inglese (FA) ha reagito: «Siamo profondamente addolorati per la morte di Billy Vigar».